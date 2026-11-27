Партия «Яшар» во главе с бывшим военным командующим Гади Айзенкотом достигла предварительного коалиционного соглашения с оппозиционной партией «Демократы». Это соглашение должно ускорить формирование нового правительства Израиля, которое заменит действующее правительство Биньямина Нетаньяху. О договорённости политических сил сообщает dpa, пишет УНН.

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Яир Голан, лидер партии «Демократы», написал в социальной сети X, что соглашение создаёт предпосылки для завершения пребывания Нетаньяху на посту главы Кнессета. Он напомнил, что его политическая сила обещала избирателям сменить старое правительство и защитить демократию, поэтому намерен выполнить это обещание.

В случае формирования нового правительства представитель «Демократов» может получить должность министра национальной безопасности. Сейчас её занимает представитель ультраправых сил Итамар Бен-Гвир, который уже раскритиковал возможное назначение.

Ранее, 24 ноября, Айзенкот также обнародовал коалиционное соглашение с оппозиционной партией «Наш дом Израиль».

Напомним

Президент Израиля Ицхак Герцог поручил Гади Айзенкоту сформировать правительство после парламентских выборов в октябре. Тогда ни один из политических блоков — ни оппозиционный, ни блок Нетаньяху — не получил необходимого большинства.

Поэтому у Гади Айзенкота есть время на формирование правительства до 6 декабря. При необходимости этот срок могут продлить ещё на 14 дней.