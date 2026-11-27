Формирование нового правительства Израиля зашло в тупик — Нетаньяху обвиняют в затягивании переговоров
Киев • УНН
Гади Айзенкот обвинил Нетаньяху в затягивании переговоров о правительственной коалиции. На формирование кабинета осталось до 6 декабря.
Лидер израильской партии «Яшар» Габи Айзенкот, возглавляющий переговоры по формированию нового правительства, обвинил премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его временный кабинет в затягивании переговорного процесса. Об этом сообщает AFP, пишет УНН.
Детали
Правоцентристская партия Айзенкота уже достигла договоренностей с 2 политическими силами, однако их поддержки недостаточно для формирования парламентского большинства.
Айзенкот также провел переговоры с партией Нетаньяху «Ликуд» о возможности создания правительства национального единства, однако достичь окончательной договоренности пока не удалось.
Политическая неопределенность в Израиле сохраняется после октябрьских парламентских выборов, по итогам которых ни один из политических блоков не получил большинства.
Сколько времени осталось на формирование правительства
Айзенкот должен сформировать новое правительство до 6 декабря. Вместе с тем предусмотрена возможность продления этого срока еще на 2 недели.
До формирования нового кабинета правительство Нетаньяху продолжает исполнять свои обязанности во временном статусе.
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