Telegram попередив власників iPhone про масовий злам через iOS
Київ • УНН
Telegram закликав користувачів iPhone оновити застарілу iOS із небезпечними вразливостями. Павло Дуров заявив про масові злами.
Соціальна мережа Telegram попередила власників iPhone про загрозу масового зламу через застарілу версію іOS. Про це написав у соцмережах 28 листопада засновник соцмережі Павло Дуров, передає УНН.
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Telegram у ніч проти 28 листопада масово розіслав користувачам айфонів повідомлення із закликом оновити операційну систему.
"Ваша версія iOS застаріла й містить вразливості в системі безпеки, які ставлять під загрозу ваші дані та облікові записи", - йдеться у повідомленні Telegram.
Відповідні повідомлення отримали не всі користувачі.
Засновник Telegram Павло Дуров опублікував скриншот такого повідомлення, додавши, що користувачів iPhone масово зламують.
"Якщо ваша iOS хоча б трохи застаріла, усі ваші дані під загрозою. Щоб вас зламали, може бути достатньо просто відкрити сайт", - написав Дуров.
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