Смертность в Украине вчетверо превышает рождаемость - данные за полугодие 2026 года

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За первое полугодие в Украине родилось 73 292 ребенка. В то же время зафиксировано 259 853 смерти - это первый официальный рост числа умерших за последние 5 лет. Это свидетельствует о том, что смертность вчетверо превышает рождаемость, сообщает УНН со ссылкой на Opendatabot.

Детали

Сейчас в среднем ежемесячно в Украине рождается около 12 тысяч малышей. Для сравнения, еще 10 лет назад на свет появлялось около 32 тысяч детей. Мальчиков рождается немного больше: 51% против 49% девочек.

Худшая ситуация - в прифронтовых регионах. В Донецкой области 1 к 19, в Херсонской - 14, в Сумской, Черниговской и Харьковской - 1 к 6.

Наиболее оптимистичная ситуация сложилась в Ровенской, Волынской и Закарпатской областях - там на 1 новорожденного приходится 2 умерших.

Напомним

С начала полномасштабной российской агрессии демографический кризис в Киеве стал особенно заметным. На уровень рождаемости влияет ряд факторов, вызванных войной: миграционные процессы, отсутствие уверенности в завтрашнем дне, изменение гендерных ролей и модели семьи - мужчины на фронте, а женщины одни, экономические факторы и здоровье.