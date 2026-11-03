россия атаковала три ТЭС ДТЭК: станции прекратили выработку электроэнергии
Киев • УНН
В ночь и утром 3 ноября рф атаковала три ТЭС ДТЭК десятками ракет и дронов. Из-за масштабных разрушений станции прекратили выработку электроэнергии.
В ночь и утром 3 ноября россия массированно атаковала три теплоэлектростанции ДТЭК ракетами и дронами. Из-за масштабных разрушений станции прекратили вырабатывать электроэнергию. Об этом сообщает ДТЭК, передает УНН.
Детали
По сообщению ДТЭК, атака на три теплоэлектростанции произошла в ночь и утром 3 ноября - рашисты применили десятки ракет и беспилотников.
Разрушения масштабные. Станции прекратили генерацию электроэнергии. Несмотря на постоянные вражеские атаки, продолжаем делать все возможное для поддержки украинской энергосистемы
Напомним
В Днепре после российской атаки 3 ноября погиб человек, еще 17 пострадали. Спасатели достали живую женщину из-под завалов.