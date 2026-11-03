россия атаковала три ТЭС ДТЭК: станции прекратили выработку электроэнергии

В ночь и утром 3 ноября россия массированно атаковала три теплоэлектростанции ДТЭК ракетами и дронами. Из-за масштабных разрушений станции прекратили вырабатывать электроэнергию. Об этом сообщает ДТЭК, передает УНН.

Детали

По сообщению ДТЭК, атака на три теплоэлектростанции произошла в ночь и утром 3 ноября - рашисты применили десятки ракет и беспилотников.

Разрушения масштабные. Станции прекратили генерацию электроэнергии. Несмотря на постоянные вражеские атаки, продолжаем делать все возможное для поддержки украинской энергосистемы - говорится в сообщении.

Напомним

В Днепре после российской атаки 3 ноября погиб человек, еще 17 пострадали. Спасатели достали живую женщину из-под завалов.