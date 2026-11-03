Атака рф на Дніпро 3 листопада: 17 постраждалих, одна людина загинула

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

У Дніпрі внаслідок російської атаки, що сталась в ніч на 3 листопада, постраждало 17 людей, одна людина загинула. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає УНН.

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Рятувальники дістали з-під завалів живу жінку. Медики надають їй усю необхідну допомогу.

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Крім того, Ганжа повідомив, що через атаку росіян на Дніпро пошкоджені будівлі амбулаторії центру медико-санітарної допомоги та однієї з міських лікарень.

У лікарні перебували на лікуванні майже 100 людей. Ніхто з пацієнтів і медичних працівників не постраждав. Пацієнтів переводять до інших лікарень - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

У Дніпрі внаслідок російського балістичного удару 3 листопада житловий будинок зазнав масштабних руйнувань. Частина споруди фактично знищена.