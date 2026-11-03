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Атака рф на Дніпро 3 листопада: 17 постраждалих, одна людина загинула

Київ • УНН

 • 1482 перегляди

У Дніпрі після російської атаки загинула людина, ще 17 постраждали. Рятувальники дістали живу жінку з-під завалів, лікарню евакуюють.

Атака рф на Дніпро 3 листопада: 17 постраждалих, одна людина загинула
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

У Дніпрі внаслідок російської атаки, що сталась в ніч на 3 листопада, постраждало 17 людей, одна людина загинула. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає УНН.

Деталі

Рятувальники дістали з-під завалів живу жінку. Медики надають їй усю необхідну допомогу.

Увага, відео 18+!!!

Крім того, Ганжа повідомив, що через атаку росіян на Дніпро пошкоджені будівлі амбулаторії центру медико-санітарної допомоги та однієї з міських лікарень.

У лікарні перебували на лікуванні майже 100 людей. Ніхто з пацієнтів і медичних працівників не постраждав. Пацієнтів переводять до інших лікарень

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

У Дніпрі внаслідок російського балістичного удару 3 листопада житловий будинок зазнав масштабних руйнувань. Частина споруди фактично знищена.

Євген Устименко

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