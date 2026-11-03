Атака рф на Днепр 3 ноября: 17 пострадавших, один человек погиб

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В Днепре в результате российской атаки, произошедшей в ночь на 3 ноября, пострадали 17 человек, один человек погиб. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает УНН.

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Спасатели достали из-под завалов живую женщину. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.

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Кроме того, Ганжа сообщил, что из-за атаки россиян на Днепр повреждены здания амбулатории центра медико-санитарной помощи и одной из городских больниц.

В больнице на лечении находились почти 100 человек. Никто из пациентов и медицинских работников не пострадал. Пациентов переводят в другие больницы - говорится в сообщении.

Напомним

В Днепре в результате российского баллистического удара 3 ноября жилой дом получил масштабные разрушения. Часть сооружения фактически уничтожена.