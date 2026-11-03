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росія атакувала три ТЕС ДТЕК: станції припинили генерацію електрики

Київ • УНН

 • 1682 перегляди

У ніч і вранці 3 листопада рф атакувала три ТЕС ДТЕК десятками ракет і дронів. Через масштабні руйнування станції припинили генерацію.

росія атакувала три ТЕС ДТЕК: станції припинили генерацію електрики

У ніч та вранці 3 листопада росія масовано атакувала три теплоелектростанції ДТЕК ракетами й дронами. Через масштабні руйнування станції припинили виробляти електроенергію. Про це повідомляє ДТЕК, передає УНН.

Деталі

За повідомленням ДТЕК, атака на три теплоелектростанції відбулася в ніч та вранці 3 листопада - рашисти застосували десятки ракет і безпілотників.

Руйнування масштабні. Станції припинили генерацію електроенергії. Попри постійні ворожі атаки, продовжуємо робити все можливе для підтримки української енергосистеми

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

У Дніпрі після російської атаки 3 листопада загинула людина, ще 17 постраждали. Рятувальники дістали живу жінку з-під завалів.

Алла Кіосак

СуспільствоВійна в Україні
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Дніпро (місто)
ДТЕК
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