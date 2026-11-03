росія атакувала три ТЕС ДТЕК: станції припинили генерацію електрики
Київ • УНН
У ніч і вранці 3 листопада рф атакувала три ТЕС ДТЕК десятками ракет і дронів. Через масштабні руйнування станції припинили генерацію.
У ніч та вранці 3 листопада росія масовано атакувала три теплоелектростанції ДТЕК ракетами й дронами. Через масштабні руйнування станції припинили виробляти електроенергію. Про це повідомляє ДТЕК, передає УНН.
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За повідомленням ДТЕК, атака на три теплоелектростанції відбулася в ніч та вранці 3 листопада - рашисти застосували десятки ракет і безпілотників.
Руйнування масштабні. Станції припинили генерацію електроенергії. Попри постійні ворожі атаки, продовжуємо робити все можливе для підтримки української енергосистеми
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У Дніпрі після російської атаки 3 листопада загинула людина, ще 17 постраждали. Рятувальники дістали живу жінку з-під завалів.