В ДТЭК объяснили, почему свет пропадает сразу после включения

В компании ДТЭК объяснили причину того, что свет очень часто пропадает сразу после включения по графикам. Об этом сообщает УНН.

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По словам энергетиков, после длительного отключения бойлеры, обогреватели, инверторы и другая мощная техника, оставленная подключённой к сети, автоматически начинает работать, как только появляется электричество.

А ещё мы сразу включаем стиральные машины, электроплиты, ставим станции на зарядку, и это понятно — хочется успеть всё, пока есть электричество — отметили в ДТЭК.

Там указали, что когда тысячи мощных приборов работают одновременно, нагрузка на сеть резко возрастает, происходят новые аварии — и свет снова пропадает или скачет напряжение. Там посоветовали после возвращения света включать мощную технику постепенно — что-то через 15 минут, что-то позже.

"Так вы поможете уменьшить нагрузку на сеть и риск новых аварий", — призвали энергетики.

Напомним

В Украине 11 ноября будут действовать графики отключений. Как сообщили в Укрэнерго, отключать будут от 1,5 до 4 очередей.

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