В ДТЭК объяснили, почему свет пропадает сразу после включения

$45.410.0950.820.17
ukenru
04:28 • 8130 просмотра
Украина надеется испытать противобаллистическую систему Freyja уже этой зимой — Зеленский
10 ноября, 23:48 • 17030 просмотра
Палата представителей США провалила попытку объявить импичмент Питу Хегсету
10 ноября, 22:46 • 16899 просмотра
"Смог бы я простить путина в последний день своей жизни? Нет" — Зеленский
10 ноября, 20:50 • 17819 просмотра
В Абу-Даби обсуждался вопрос масштабного обмена 1000 на 1000 или 1500 на 1500 — Зеленский
10 ноября, 19:15 • 27876 просмотра
Штукатуры обошли айтишников: какие специалисты могут зарабатывать более 60 тысяч гривен в УкраинеPhoto
10 ноября, 18:47 • 19968 просмотра
11 ноября в Украине графики будут действовать круглосуточно — сколько придется сидеть без света
Эксклюзив
10 ноября, 18:35 • 17671 просмотра
Масштабное ДТП в Болгарии — в МИД ответили, есть ли среди пострадавших украинцы
10 ноября, 18:07 • 15329 просмотра
Виткофф и Кушнер могут посетить москву и Киев после переговоров в Абу-Даби — СМИ
10 ноября, 17:46 • 23640 просмотра
Лига наций: сможет ли Украина в Белфасте взять реванш у Северной ИрландииPhotoVideo
10 ноября, 17:28 • 12451 просмотра
Украина осталась без новых ракет PAC-3 в октябре: Европа ждет разрешения США на поставки — СМИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Хорошие новости из Абу-Даби: в ОП заявили о прогрессе в переговорах по очередному обмену пленными10 ноября, 20:11 • 11783 просмотра
Отец Меган Маркл срезал электронный браслет и рискует оказаться под стражей10 ноября, 21:01 • 13380 просмотра
РФ на переговорах заявила о захвате половины территорий Донбасса, которые контролирует Украина, — Зеленский10 ноября, 21:28 • 4786 просмотра
Украина готовит дополнительный безопасный выезд жителей оккупированных Олешек — Лубинец10 ноября, 21:47 • 3740 просмотра
Массированная атака БПЛА оставила Кривой Рог без электричества00:50 • 8278 просмотра
публикации
Штукатуры обошли айтишников: какие специалисты могут зарабатывать более 60 тысяч гривен в УкраинеPhoto10 ноября, 19:15 • 27867 просмотра
Лига наций: сможет ли Украина в Белфасте взять реванш у Северной ИрландииPhotoVideo10 ноября, 17:46 • 23634 просмотра
Рада готовит изменения в налогообложение: кто из украинцев будет платить больше и что будет с НДС для бизнеса Photo10 ноября, 16:06 • 20985 просмотра
Курс под полным контролем — экономист спрогнозировал, стоит ли ждать резких скачков валюты
Эксклюзив
10 ноября, 16:00 • 23771 просмотра
Санатории могут стать полноценной частью реабилитации ветеранов: народный депутат объяснил, почему важно сохранить оздоровительную инфраструктуру
Эксклюзив
10 ноября, 15:45 • 21062 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Илон Маск
Меган Маркл
Папа Лев XIV
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Великобритания
Дания
Реклама
УНН Lite
Отец Меган Маркл срезал электронный браслет и рискует оказаться под стражей10 ноября, 21:01 • 13544 просмотра
«Просто два ютубера, які расслабляются» — Холанд учил MrBeast медитацииPhotoVideo10 ноября, 19:56 • 13138 просмотра
Пёс Патрон стал отцом и показал первые фото малышейVideo10 ноября, 18:22 • 14226 просмотра
Меган Маркл впервые появилась на публике после ареста отца, но отказалась от выступления10 ноября, 16:28 • 14464 просмотра
Пол Маккартни вошёл в тройку самых богатых музыкантов мира с состоянием в $1,4 млрд10 ноября, 15:57 • 14473 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Социальная сеть
Хранитель
Техника
Отопление

В ДТЭК объяснили, почему свет пропадает сразу после включения

Киев • УНН

 • 2898 просмотра

Мощная техника после отключения одновременно создаёт резкую нагрузку на сеть. ДТЭК советует включать приборы постепенно.

В ДТЭК объяснили, почему свет пропадает сразу после включения

В компании ДТЭК объяснили причину того, что свет очень часто пропадает сразу после включения по графикам. Об этом сообщает УНН.

Подробности

По словам энергетиков, после длительного отключения бойлеры, обогреватели, инверторы и другая мощная техника, оставленная подключённой к сети, автоматически начинает работать, как только появляется электричество.

А ещё мы сразу включаем стиральные машины, электроплиты, ставим станции на зарядку, и это понятно — хочется успеть всё, пока есть электричество

— отметили в ДТЭК.

Там указали, что когда тысячи мощных приборов работают одновременно, нагрузка на сеть резко возрастает, происходят новые аварии — и свет снова пропадает или скачет напряжение. Там посоветовали после возвращения света включать мощную технику постепенно — что-то через 15 минут, что-то позже.

"Так вы поможете уменьшить нагрузку на сеть и риск новых аварий", — призвали энергетики.

Напомним

В Украине 11 ноября будут действовать графики отключений. Как сообщили в Укрэнерго, отключать будут от 1,5 до 4 очередей.

Россия атаковала энергетику в 8 областях: где отключения и где сложнее всего10.11.26, 11:54 • 33693 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоЭкономикаТехнологии
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отключение света
Электроэнергия
ДТЭК
Укрэнерго
Украина