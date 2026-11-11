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У ДТЕК пояснили, чому світло зникає одразу після ввімкнення

Київ • УНН

 • 702 перегляди

Потужна техніка після відключення одночасно створює різке навантаження на мережу. ДТЕК радить вмикати прилади поступово.

У ДТЕК пояснили, чому світло зникає одразу після ввімкнення

У компанії ДТЕК пояснили причину того, що дуже часто світло зникає одразу після включення за графіками. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За словами енергетиків, після довгого відключення бойлери, обігрівачі, інвертори та інша потужна техніка, залишена підключеною до мережі, автоматично починає працювати, щойно з'являється світло.

А ще ми одразу вмикаємо пралки, електроплити, ставимо заряджатися станції, і це зрозуміло - хочеться встигнути все, поки є світло

- зазначили в ДТЕК.

Там вказали, що коли тисячі потужних приладів працюють одночасно, навантаження на мережу різко зростає, виникають нові аварії - і світло знову зникає або стрибає напруга. Там порадили після повернення світла вмикати потужну техніку поступово - щось через 15 хвилин, щось пізніше.

"Так ви допоможете зменшити навантаження на мережу і ризик нових аварій", - закликали енергетики.

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Вадим Хлюдзинський

СуспільствоЕкономікаТехнології
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Відключення світла
Електроенергія
ДТЕК
Укренерго
Україна