У ДТЕК пояснили, чому світло зникає одразу після ввімкнення
Київ • УНН
Потужна техніка після відключення одночасно створює різке навантаження на мережу. ДТЕК радить вмикати прилади поступово.
У компанії ДТЕК пояснили причину того, що дуже часто світло зникає одразу після включення за графіками. Про це повідомляє УНН.
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За словами енергетиків, після довгого відключення бойлери, обігрівачі, інвертори та інша потужна техніка, залишена підключеною до мережі, автоматично починає працювати, щойно з'являється світло.
А ще ми одразу вмикаємо пралки, електроплити, ставимо заряджатися станції, і це зрозуміло - хочеться встигнути все, поки є світло
Там вказали, що коли тисячі потужних приладів працюють одночасно, навантаження на мережу різко зростає, виникають нові аварії - і світло знову зникає або стрибає напруга. Там порадили після повернення світла вмикати потужну техніку поступово - щось через 15 хвилин, щось пізніше.
"Так ви допоможете зменшити навантаження на мережу і ризик нових аварій", - закликали енергетики.
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В Україні 11 листопада будуть діяти графіки відключень. Як повідомили в Укренерго, вимикати будуть від 1,5 до 4 черг.
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