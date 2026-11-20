Компания ДТЭК опровергла информацию о закупке угля в России. В энергетической компании подчеркнули, что после начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года не покупали российский уголь и не перечисляли средства контрагентам из РФ. Об этом сообщает ДТЭК, пишет УНН.

Детали

В компании категорически отвергли информацию о финансовых операциях с российскими поставщиками после начала полномасштабной войны.

Кроме того, ДТЭК напомнил о судебных процессах против России, которые компания начала из-за потери активов в результате российской агрессии.

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Еще до полномасштабного вторжения компания первой среди украинских предприятий, по ее утверждению, обратилась в международный арбитраж в Гааге из-за захвата активов в оккупированном Крыму.

По результатам рассмотрения дела ДТЭК получил решение о компенсации в размере $267 млн.

Отдельный иск против России в Европейский суд по правам человека подал владелец компании Ринат Ахметов.

В ДТЭК подчеркивают, что судебные иски против РФ и отсутствие новых закупок российского угля после 24 февраля 2022 года отражают позицию компании в отношении российской агрессии.

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