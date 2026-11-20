ДТЭК опроверг закупку российского угля и напомнил о выигранном суде против рф на $267 млн
Киев • УНН
ДТЭК заявил, что после 24 февраля 2022 года не покупал российский уголь. Компания получила от рф $267 млн за утраченные крымские активы.
Компания ДТЭК опровергла информацию о закупке угля в России. В энергетической компании подчеркнули, что после начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года не покупали российский уголь и не перечисляли средства контрагентам из РФ. Об этом сообщает ДТЭК, пишет УНН.
Детали
В компании категорически отвергли информацию о финансовых операциях с российскими поставщиками после начала полномасштабной войны.
Кроме того, ДТЭК напомнил о судебных процессах против России, которые компания начала из-за потери активов в результате российской агрессии.
ДТЭК отсудил у России $267 млн за крымские активы
Еще до полномасштабного вторжения компания первой среди украинских предприятий, по ее утверждению, обратилась в международный арбитраж в Гааге из-за захвата активов в оккупированном Крыму.
По результатам рассмотрения дела ДТЭК получил решение о компенсации в размере $267 млн.
Отдельный иск против России в Европейский суд по правам человека подал владелец компании Ринат Ахметов.
В ДТЭК подчеркивают, что судебные иски против РФ и отсутствие новых закупок российского угля после 24 февраля 2022 года отражают позицию компании в отношении российской агрессии.
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