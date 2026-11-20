Компанія ДТЕК спростувала інформацію про закупівлю вугілля в росії. В енергетичній компанії наголосили, що після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року не купували російське вугілля та не переказували коштів контрагентам із рф. Про це повідомляє ДТЕК, пише УНН.

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У компанії категорично відкинули інформацію про фінансові операції з російськими постачальниками після початку повномасштабної війни.

Крім того, ДТЕК нагадав про судові процеси проти росії, які компанія розпочала через втрату активів унаслідок російської агресії.

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Ще до повномасштабного вторгнення компанія першою серед українських підприємств, за її твердженням, звернулася до міжнародного арбітражу в Гаазі через захоплення активів в окупованому Криму.

За результатами розгляду справи ДТЕК отримав рішення про компенсацію в розмірі $267 млн.

Окремий позов проти росії до Європейського суду з прав людини подав власник компанії Рінат Ахметов.

У ДТЕК наголошують, що судові позови проти рф та відсутність нових закупівель російського вугілля після 24 лютого 2022 року відображають позицію компанії щодо російської агресії.

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