росія здійснила масовану атаку на теплову електростанцію компанії ДТЕК, вона припинила генерацію електроенергії. Про це повідомили в ДТЕК, пише УНН.

росія здійснила масовану атаку на одну з ТЕС ДТЕК. Станція припинила генерацію електроенергії - йдеться у повідомленні.

За даними компанії, суттєво пошкоджено обладнання.

Доповнення

Важливі об'єкти енергетики в Україні опинилися під масованою атакою рф у ніч на 20 листопада. АЕС вимушено знизили потужність генерації. Знеструмлена частина Києва і 10 областей.

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