Ворог масовано атакував ТЕС ДТЕК, станція припинила генерацію
Київ • УНН
росія масовано атакувала одну з ТЕС ДТЕК. Обладнання станції суттєво пошкоджено, генерацію електроенергії припинено.
росія здійснила масовану атаку на теплову електростанцію компанії ДТЕК, вона припинила генерацію електроенергії. Про це повідомили в ДТЕК, пише УНН.
росія здійснила масовану атаку на одну з ТЕС ДТЕК. Станція припинила генерацію електроенергії
За даними компанії, суттєво пошкоджено обладнання.
Доповнення
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