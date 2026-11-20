Россия совершила массированную атаку на теплоэлектростанцию компании ДТЭК, она прекратила выработку электроэнергии. Об этом сообщили в ДТЭК, пишет УНН.

Россия совершила массированную атаку на одну из ТЭС ДТЭК. Станция прекратила выработку электроэнергии — говорится в сообщении.

По данным компании, оборудование существенно повреждено.

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Важные объекты энергетики в Украине оказались под массированной атакой РФ в ночь на 20 ноября. АЭС были вынуждены снизить мощность генерации. Обесточена часть Киева и 10 областей.

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