Появились уникальные кадры разрушенных ТЭС после массированной атаки рф

В ДТЭК показали, как выглядят разрушенные ТЭС после массированной атаки рф, передает УНН со ссылкой на сообщение компании.

В компании показали уникальные кадры после массированной атаки, которую рф нанесла в ночь на 3 ноября.

Вот так выглядят ТЭС ДТЭК после массированной атаки - говорится в подписи к фото.

Напомним

Ночью и утром 3 ноября россия осуществила очередную массированную атаку на три теплоэлектростанции ДТЭК десятками ракет и дронов.

Разрушения масштабные. Станции прекратили генерацию электроэнергии.