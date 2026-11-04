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Появились уникальные кадры разрушенных ТЭС после массированной атаки рф

Киев • УНН

 • 648 просмотра

Россия в ночь на 3 ноября атаковала три ТЭС ДТЭК ракетами и дронами. Станции подверглись масштабным разрушениям и прекратили генерацию.

Появились уникальные кадры разрушенных ТЭС после массированной атаки рф

В ДТЭК показали, как выглядят разрушенные ТЭС после массированной атаки рф, передает УНН со ссылкой на сообщение компании.

В компании показали уникальные кадры после массированной атаки, которую рф нанесла в ночь на 3 ноября.

Вот так выглядят ТЭС ДТЭК после массированной атаки 

- говорится в подписи к фото.

Напомним

Ночью и утром 3 ноября россия осуществила очередную массированную атаку на три теплоэлектростанции ДТЭК десятками ракет и дронов. 

Разрушения масштабные. Станции прекратили генерацию электроэнергии. 

Антонина Туманова

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