Появились уникальные кадры разрушенных ТЭС после массированной атаки рф
Киев • УНН
Россия в ночь на 3 ноября атаковала три ТЭС ДТЭК ракетами и дронами. Станции подверглись масштабным разрушениям и прекратили генерацию.
В ДТЭК показали, как выглядят разрушенные ТЭС после массированной атаки рф, передает УНН со ссылкой на сообщение компании.
В компании показали уникальные кадры после массированной атаки, которую рф нанесла в ночь на 3 ноября.
Вот так выглядят ТЭС ДТЭК после массированной атаки
Напомним
Ночью и утром 3 ноября россия осуществила очередную массированную атаку на три теплоэлектростанции ДТЭК десятками ракет и дронов.
Разрушения масштабные. Станции прекратили генерацию электроэнергии.