З'явились унікальні кадри зруйнованих ТЕС після масованої атаки рф
Київ • УНН
Росія в ніч на 3 листопада атакувала три ТЕС ДТЕК ракетами й дронами. Станції зазнали масштабних руйнувань і припинили генерацію.
У ДТЕК показали, як виглядають зруйновані ТЕС після масованої атаки рф, передає УНН із посиланням на повідомлення компанії.
У компанії показали унікальні кадри після масованої атаки, яку рф завдала у ніч на 3 листопада.
Ось так виглядають ТЕС ДТЕК після масованої атаки
Нагадаємо
У ніч та вранці 3 листопада росія здійснила чергову масовану атаку на три теплоелектростанції ДТЕК десятками ракет і дронів.
Руйнування масштабні. Станції припинили генерацію електроенергії.