З'явились унікальні кадри зруйнованих ТЕС після масованої атаки рф

У ДТЕК показали, як виглядають зруйновані ТЕС після масованої атаки рф, передає УНН із посиланням на повідомлення компанії.

У компанії показали унікальні кадри після масованої атаки, яку рф завдала у ніч на 3 листопада.

Ось так виглядають ТЕС ДТЕК після масованої атаки - йдеться у підписі до фото.

Нагадаємо

У ніч та вранці 3 листопада росія здійснила чергову масовану атаку на три теплоелектростанції ДТЕК десятками ракет і дронів.

Руйнування масштабні. Станції припинили генерацію електроенергії.