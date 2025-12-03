В рф заблокировали доступ к Roblox якобы из-за распространения экстремистских материалов

В рф ограничили доступ к Roblox из-за массового распространения материалов с пропагандой экстремистской и террористической деятельности, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

По данным росСМИ, мониторинг американского интернет-сервиса якобы показал, что там много ненужного контента, который может негативно влиять на развитие и психику детей. Также в Roblox есть предпосылки якобы для противоправных действий, которые происходят в разных локациях игры. Так, пользователи могут напасть на школу, играть в азартные игры.

Кроме того, в росСМИ отмечают, что в Roblox за детьми все чаще стали охотиться педофилы: просят прислать детей интимные фото, знакомятся с ними в чатах. Впоследствии дети становятся жертвами сексуальных домогательств.

Добавим

В рф Roblox требовали запретить дважды в течение трех месяцев, одна из причин - волна мошенничества.

