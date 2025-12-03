В рф заблокировали доступ к Roblox якобы из-за распространения экстремистских материалов

$42.330.01
49.180.13
ukenru
13:22 • 5118 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
12:41 • 10681 просмотра
Заимствования ЕС и "репарационный кредит": Еврокомиссия представила юридические предложения для финансирования Украины
11:38 • 12797 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
09:59 • 16976 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
09:21 • 20538 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 27458 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 35179 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 29318 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
2 декабря, 12:35 • 39246 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 75913 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
92%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Чехия останавливает обновление танков T-72, которые планировалось передать Украине3 декабря, 05:14 • 31569 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo3 декабря, 06:30 • 38785 просмотра
У Зеленского должна была быть встреча с Уиткоффом и Кушнером в Брюсселе, но она отменена - журналист3 декабря, 06:33 • 25352 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню09:06 • 10711 просмотра
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю11:34 • 16180 просмотра
публикации
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю11:34 • 16386 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo3 декабря, 06:30 • 38993 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 44808 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex2 декабря, 14:41 • 53987 просмотра
Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции2 декабря, 14:40 • 51943 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Дональд Трамп
Марк Рютте
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Донецкая область
Европа
Соединённые Штаты
Бельгия
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 55706 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 57887 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 112970 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 86748 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 102513 просмотра
Актуальное
Техника
Золото
Дія (сервис)
FAB-500
Социальная сеть

В рф заблокировали доступ к Roblox якобы из-за распространения экстремистских материалов

Киев • УНН

 • 110 просмотра

россия ограничила доступ к Roblox из-за обнаружения материалов с пропагандой экстремизма и терроризма. Мониторинг показал наличие контента, негативно влияющего на детей, а также случаи мошенничества и домогательств педофилов.

В рф заблокировали доступ к Roblox якобы из-за распространения экстремистских материалов

В рф ограничили доступ к Roblox из-за массового распространения материалов с пропагандой экстремистской и террористической деятельности, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

По данным росСМИ, мониторинг американского интернет-сервиса якобы показал, что там много ненужного контента, который может негативно влиять на развитие и психику детей. Также в Roblox есть предпосылки якобы для противоправных действий, которые происходят в разных локациях игры. Так, пользователи могут напасть на школу, играть в азартные игры.

Кроме того, в росСМИ отмечают, что в Roblox за детьми все чаще стали охотиться педофилы: просят прислать детей интимные фото, знакомятся с ними в чатах. Впоследствии дети становятся жертвами сексуальных домогательств.

Добавим

В рф Roblox требовали запретить дважды в течение трех месяцев, одна из причин - волна мошенничества.

"Sale" и "Shop" не допускается: в рф запретили использование английского на вывесках24.06.25, 16:48 • 2607 просмотров

Антонина Туманова

Новости МираТехнологии
российская пропаганда
Социальная сеть