"Загрожує безпеці держави": "роскомнагляд" повністю заблокував FaceTime на території рф

Фото: t.me/spravdi

російська федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій ("роскомнагляд" - ред.) остаточно заблокував месенджер FaceTime, сервіс онлайн-дзвінків від Apple. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр стратегічних комунікацій України.

Деталі

Офіційною причиною блокування називають "загрозу безпеці" та "використання в протиправних цілях". Водночас в Центрі стратегічних комунікацій називають такі дії черговим проявленням цифрової ізоляції, яку запровадив російський режим.

Цифрова ізоляція режиму виходить на новий рівень. Зв’язку менше - контролю більше - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що російська влада більше не приховує свого втручання в комунікаційну сферу: відключення мобільного інтернету у рф тепер відкрито подається як рішення, схвалене на найвищому рівні.

Крім того, з 1 березня 2026 року російський уряд надасть наглядовому органу "роскомнагляд" право блокувати будь-які сайти та відключати російський сегмент інтернету від глобальної мережі.