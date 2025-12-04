$42.200.13
Ексклюзив
11:24 • 592 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
09:37 • 2034 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 18949 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 34425 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 33074 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 43988 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 52755 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
3 грудня, 13:22 • 27187 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
3 грудня, 11:38 • 29986 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 26259 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
"Загрожує безпеці держави": "роскомнагляд" повністю заблокував FaceTime на території рф

Київ • УНН

 • 12 перегляди

російська федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій остаточно заблокувала месенджер FaceTime. Офіційною причиною блокування названо "загрозу безпеці" та "використання в протиправних цілях".

"Загрожує безпеці держави": "роскомнагляд" повністю заблокував FaceTime на території рф
Фото: t.me/spravdi

російська федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій ("роскомнагляд" - ред.) остаточно заблокував месенджер FaceTime, сервіс онлайн-дзвінків від Apple. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр стратегічних комунікацій України.

Деталі

Офіційною причиною блокування називають "загрозу безпеці" та "використання в протиправних цілях". Водночас в Центрі стратегічних комунікацій називають такі дії черговим проявленням цифрової ізоляції, яку запровадив російський режим.

Цифрова ізоляція режиму виходить на новий рівень. Зв’язку менше - контролю більше

 - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що російська влада більше не приховує свого втручання в комунікаційну сферу: відключення мобільного інтернету у рф тепер відкрито подається як рішення, схвалене на найвищому рівні.

Крім того, з 1 березня 2026 року російський уряд надасть наглядовому органу "роскомнагляд" право блокувати будь-які сайти та відключати російський сегмент інтернету від глобальної мережі.

Євген Устименко

Новини СвітуТехнології
російська пропаганда
Україна
Apple