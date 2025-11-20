кремль офіційно визнав: відключення мобільного інтернету в росії – це державна політика – ЦПД

У Центрі протидії дезінформації при РНБО заявили, що російська влада більше не приховує свого втручання в комунікаційну сферу: відключення мобільного інтернету у рф тепер відкрито подається як рішення, схвалене на найвищому рівні. Про це пише УНН із посиланням на матеріал ЦПД.

Деталі

Рупор путіна дмитро пєсков підтвердив, що кремль "повністю підтримує" обмеження мобільного інтернету, пояснюючи це боротьбою з безпілотниками. За його словами, ці заходи є "виправданими та необхідними". російська влада стверджує, що мобільний інтернет може використовуватися для атак БпЛА.

Факти свідчать, що практика масових цифрових блокувань давно стала для москви стандартною. Попри риторику про "безпеку", обмеження застосовують навіть у регіонах, що знаходяться більш як за тисячу кілометрів від кордонів з Україною. Так, в ульяновську мобільний інтернет обмежили "до кінця війни".

У ЦПД наголошують: заява пєскова демонструє, що такі кроки не лише санкціоновані кремлем, а й будуть розширюватися. росія формує системну модель цифрового контролю, де влада здатна в будь-який момент відрізати громадян від зв’язку без пояснень, фактично зводячи нову "цифрову залізну завісу".

