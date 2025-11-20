кремль офіційно визнав: відключення мобільного інтернету в росії – це державна політика – ЦПД

$42.090.00
15:56 • 466 перегляди
В Україні 21 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
Ексклюзив
15:30 • 4160 перегляди
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
13:38 • 21832 перегляди
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації
Ексклюзив
13:09 • 32953 перегляди
Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки
12:48 • 22124 перегляди
Плей-офф відбору на ЧС: збірна України дізналася суперникаPhoto
12:24 • 41553 перегляди
Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях
12:24 • 39944 перегляди
Boost економіки: літакобудування повертає до бюджету 2,5 гривні на кожну гривню пільг
Ексклюзив
20 листопада, 08:56 • 53356 перегляди
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
20 листопада, 08:21 • 29439 перегляди
Сотні постраждалих і лише 12 найсуворіших вироків: Генпрокурор Кравченко закликав нардепів підтримати довічне ув'язнення за злочини проти дітей
20 листопада, 07:57 • 25875 перегляди
У Тернополі 22 людини досі шукають після російського удару - ЗеленськийVideo
"Це схоже на ІПСО": український дипломат Кислиця розкритикував план Трампа щодо припинення війни
Справа, що підірвала державу: як ситуація довкола Міндіча перетворилася на юридичний хаос і політичний вибух - аналіз підозри
рф атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки цілодобово у всіх регіонах - Міненерго
План Трампа щодо України: росія платитиме оренду за Донбас, але сума не розголошується - The Telegraph
Три українські АЕС втратили підключення до високовольтних ліній після атаки рф 19 листопада - МАГАТЕ
Ситний і поживний пиріг "Кіш": 5 найкращих рецептів, які вийдуть у кожного
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
Ексклюзив
15:30 • 4160 перегляди
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації
Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки
Ексклюзив
13:09 • 32953 перегляди
Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's Bazaar
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсацію
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
БМ-21 «Град»

кремль офіційно визнав: відключення мобільного інтернету в росії – це державна політика – ЦПД

Київ • УНН

 • 866 перегляди

ЦПД заявив, що російська влада більше не приховує свого втручання в комунікаційну сферу. Речник путіна дмитро пєсков підтвердив, що кремль повністю підтримує обмеження мобільного інтернету.

кремль офіційно визнав: відключення мобільного інтернету в росії – це державна політика – ЦПД

У Центрі протидії дезінформації при РНБО заявили, що російська влада більше не приховує свого втручання в комунікаційну сферу: відключення мобільного інтернету у рф тепер відкрито подається як рішення, схвалене на найвищому рівні. Про це пише УНН із посиланням на матеріал ЦПД.

Деталі

Рупор путіна дмитро пєсков підтвердив, що кремль "повністю підтримує" обмеження мобільного інтернету, пояснюючи це боротьбою з безпілотниками. За його словами, ці заходи є "виправданими та необхідними". російська влада стверджує, що мобільний інтернет може використовуватися для атак БпЛА.

"роскомнадзор" отримає майже необмежені повноваження над інтернетом в рф – ЦПД10.11.25, 20:40 • 7768 переглядiв

Факти свідчать, що практика масових цифрових блокувань давно стала для москви стандартною. Попри риторику про "безпеку", обмеження застосовують навіть у регіонах, що знаходяться більш як за тисячу кілометрів від кордонів з Україною. Так, в ульяновську мобільний інтернет обмежили "до кінця війни".

У першому регіоні рф відключили мобільний інтернет до кінця війни - ЦПД11.11.25, 23:51 • 19576 переглядiв

У ЦПД наголошують: заява пєскова демонструє, що такі кроки не лише санкціоновані кремлем, а й будуть розширюватися. росія формує системну модель цифрового контролю, де влада здатна в будь-який момент відрізати громадян від зв’язку без пояснень, фактично зводячи нову "цифрову залізну завісу".

Росіяни стикаються з тимчасовими відключеннями мобільного інтернету через атаки дронів - ЗМІ12.11.25, 15:11 • 2969 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
російська пропаганда
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Україна