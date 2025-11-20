кремль официально признал: отключение мобильного интернета в россии – это государственная политика – ЦПД

В Центре противодействия дезинформации при СНБО заявили, что российские власти больше не скрывают своего вмешательства в коммуникационную сферу: отключение мобильного интернета в РФ теперь открыто подается как решение, одобренное на высшем уровне. Об этом пишет УНН со ссылкой на материал ЦПД.

Подробности

Рупор путина дмитрий песков подтвердил, что кремль "полностью поддерживает" ограничение мобильного интернета, объясняя это борьбой с беспилотниками. По его словам, эти меры являются "оправданными и необходимыми". российские власти утверждают, что мобильный интернет может использоваться для атак БпЛА.

"Роскомнадзор" получит почти неограниченные полномочия над интернетом в РФ – ЦПД

Факты свидетельствуют, что практика массовых цифровых блокировок давно стала для москвы стандартной. Несмотря на риторику о "безопасности", ограничения применяют даже в регионах, находящихся более чем за тысячу километров от границ с Украиной. Так, в ульяновске мобильный интернет ограничили "до конца войны".

В первом регионе РФ отключили мобильный интернет до конца войны - ЦПД

В ЦПД подчеркивают: заявление пескова демонстрирует, что такие шаги не только санкционированы кремлем, но и будут расширяться. россия формирует системную модель цифрового контроля, где власть способна в любой момент отрезать граждан от связи без объяснений, фактически возводя новый "цифровой железный занавес".

Россияне сталкиваются с временными отключениями мобильного интернета из-за атак дронов - СМИ