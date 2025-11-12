Россияне сталкиваются с временными отключениями мобильного интернета из-за атак дронов - СМИ
Киев • УНН
В россии продолжаются сбои в работе мобильного интернета, временные отключения происходят во многих регионах из-за атак дронов. Власти рф также блокируют интернет и SMS россиянам, вернувшимся из международного роуминга.
В россии продолжаются сбои в работе мобильного интернета. Его временно отключают во многих регионах из-за атак дронов, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
Издание отмечает, что на этой неделе власти рф стали блокировать на 24 часа интернет и смс россиянам, вернувшимся из международного роуминга.
Ранее подобные ограничения ввели для владельцев иностранных сим-карт.
В первом регионе РФ отключили мобильный интернет до конца войны - ЦПД11.11.25, 23:51 • 19262 просмотра
Добавим
Кроме этого, с 2024 года действуют ограничения на продажу сим-карт иностранцам, которые должны сдать биометрию, зарегистрироваться на "Госуслугах". Также ограничено количество номеров, которые можно зарегистрировать на одного иностранца.
Россиянам же с осени 2025 года запретили передавать сим-карты третьим лицам. Исключения сделали только для близких родственников. Другому человеку, как и раньше, можно ненадолго дать позвонить или воспользоваться интернетом. За нарушение же предусмотрен штраф до 50 тыс. руб. для граждан и до 200 тыс. руб. для юрлиц.