Россияне сталкиваются с временными отключениями мобильного интернета из-за атак дронов - СМИ

$42.010.06
48.610.07
ukenru
14:21 • 1812 просмотра
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда в отношении него не устанавливалось
13:55 • 6956 просмотра
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
Эксклюзив
13:38 • 10588 просмотра
Инцидент на матче «Александрия» - «Полесье»: что говорят в полиции
12:03 • 15347 просмотра
ВСУ отошли с позиций возле Ровнополья в Запорожье
Эксклюзив
12 ноября, 07:33 • 33889 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
12 ноября, 06:19 • 59052 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 15:57 • 79266 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 122411 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
11 ноября, 13:20 • 56035 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
11 ноября, 13:01 • 84214 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 46198 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 44327 просмотра
Финики: польза и вредPhoto12 ноября, 08:20 • 43414 просмотра
Суд в Киеве избирает меру пресечения Дмитрию Басову - фигуранту "пленок Миндича"09:15 • 21611 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода11:10 • 23320 просмотра
публикации
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto14:08 • 5316 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода11:10 • 23426 просмотра
Планирование бюджета на рождественские праздникиPhoto11:09 • 18096 просмотра
Финики: польза и вредPhoto12 ноября, 08:20 • 43508 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 122411 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Артем Довбик
Рафаэль Гросси
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Турция
Франция
Китай
Реклама
УНН Lite
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder09:10 • 13381 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 44422 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 46292 просмотра
Тимоти Шаламе якобы расстался с Кайли ДженнерPhoto11 ноября, 20:35 • 30384 просмотра
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto11 ноября, 14:28 • 44757 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Сериал
Дипломатка

Россияне сталкиваются с временными отключениями мобильного интернета из-за атак дронов - СМИ

Киев • УНН

 • 726 просмотра

В россии продолжаются сбои в работе мобильного интернета, временные отключения происходят во многих регионах из-за атак дронов. Власти рф также блокируют интернет и SMS россиянам, вернувшимся из международного роуминга.

Россияне сталкиваются с временными отключениями мобильного интернета из-за атак дронов - СМИ

В россии продолжаются сбои в работе мобильного интернета. Его временно отключают во многих регионах из-за атак дронов, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Издание отмечает, что на этой неделе власти рф стали блокировать на 24 часа интернет и смс россиянам, вернувшимся из международного роуминга.

Ранее подобные ограничения ввели для владельцев иностранных сим-карт.

В первом регионе РФ отключили мобильный интернет до конца войны - ЦПД11.11.25, 23:51 • 19262 просмотра

Добавим

Кроме этого, с 2024 года действуют ограничения на продажу сим-карт иностранцам, которые должны сдать биометрию, зарегистрироваться на "Госуслугах". Также ограничено количество номеров, которые можно зарегистрировать на одного иностранца.

Россиянам же с осени 2025 года запретили передавать сим-карты третьим лицам. Исключения сделали только для близких родственников. Другому человеку, как и раньше, можно ненадолго дать позвонить или воспользоваться интернетом. За нарушение же предусмотрен штраф до 50 тыс. руб. для граждан и до 200 тыс. руб. для юрлиц.

Антонина Туманова

Новости МираТехнологии
Техника