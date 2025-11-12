Росіяни стикаються з тимчасовими відключеннями мобільного інтернету через атаки дронів - ЗМІ
Київ • УНН
У росії продовжуються збої в роботі мобільного інтернету, тимчасові відключення відбуваються в багатьох регіонах через атаки дронів. Влада рф також блокує інтернет і SMS росіянам, які повернулися з міжнародного роумінгу.
У росії продовжують збої у роботі мобільного інтернету. Його тимчасово відключають у багатьох регіонах через атаки дронів, передає УНН із посиланням на ВВС.
Деталі
Видання зауважує, що цього тижня влада рф стала блокувати на 24 години інтернет і смс росіянам, які повернулися з міжнародного роумінгу.
Раніше подібні обмеження запровадили для власників іноземних сім-карток.
Додамо
Крім цього, з 2024 року діють обмеження на продаж сім-карток іноземцям, які мають здати біометрію, зареєструватися на "Держпослугах". Також обмежена кількість номерів, які можна зареєструвати на одного іноземця.
Росіянам же з осені 2025 року заборонили передавати сім-картки третім особам. Винятки зробили лише для близьких родичів. Іншій людині, як і раніше, можна ненадовго дати зателефонувати або скористатися інтернетом. За порушення ж передбачено штраф до 50 тис. руб. для громадян та до 200 тис. руб. для юросіб.