Эксклюзив
11:24 • 1908 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
09:37 • 4634 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 20019 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 35639 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 33868 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15 • 44373 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24 • 53870 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
3 декабря, 13:22 • 27258 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
3 декабря, 11:38 • 30025 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
3 декабря, 09:59 • 26281 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
"Угрожает безопасности государства": "роскомнадзор" полностью заблокировал FaceTime на территории рф

Киев • УНН

 • 372 просмотра

российская федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций окончательно заблокировала мессенджер FaceTime. Официальной причиной блокировки названа "угроза безопасности" и "использование в противоправных целях".

"Угрожает безопасности государства": "роскомнадзор" полностью заблокировал FaceTime на территории рф
Фото: t.me/spravdi

российская федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций ("роскомнадзор" - ред.) окончательно заблокировала мессенджер FaceTime, сервис онлайн-звонков от Apple. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций Украины.

Детали

Официальной причиной блокировки называют "угрозу безопасности" и "использование в противоправных целях". В то же время в Центре стратегических коммуникаций называют такие действия очередным проявлением цифровой изоляции, которую ввел российский режим.

Цифровая изоляция режима выходит на новый уровень. Связи меньше - контроля больше

 - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что российские власти больше не скрывают своего вмешательства в коммуникационную сферу: отключение мобильного интернета в рф теперь открыто подается как решение, одобренное на высшем уровне.

Кроме того, с 1 марта 2026 года российское правительство предоставит надзорному органу "роскомнадзор" право блокировать любые сайты и отключать российский сегмент интернета от глобальной сети.

Евгений Устименко

Новости МираТехнологии
российская пропаганда
Украина
Apple Inc.