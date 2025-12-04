"Угрожает безопасности государства": "роскомнадзор" полностью заблокировал FaceTime на территории рф

Фото: t.me/spravdi

российская федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций ("роскомнадзор" - ред.) окончательно заблокировала мессенджер FaceTime, сервис онлайн-звонков от Apple. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций Украины.

Детали

Официальной причиной блокировки называют "угрозу безопасности" и "использование в противоправных целях". В то же время в Центре стратегических коммуникаций называют такие действия очередным проявлением цифровой изоляции, которую ввел российский режим.

Цифровая изоляция режима выходит на новый уровень. Связи меньше - контроля больше - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что российские власти больше не скрывают своего вмешательства в коммуникационную сферу: отключение мобильного интернета в рф теперь открыто подается как решение, одобренное на высшем уровне.

Кроме того, с 1 марта 2026 года российское правительство предоставит надзорному органу "роскомнадзор" право блокировать любые сайты и отключать российский сегмент интернета от глобальной сети.