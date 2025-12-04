"Роскомнадзор" заблокировал Snapchat в РФ: приложение якобы использовали для "терроризма и мошенничества"

$42.200.13
Эксклюзив
15:01 • 7984 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
12:31 • 13216 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
12:12 • 24169 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
12:01 • 15651 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
11:24 • 17361 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 17567 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 26698 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 43849 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 36143 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15 • 45988 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
Популярные новости
путин назвал "полезной" встречу с посланниками Трампа, заявил о разделении мирного плана на 4 части и выступил с очередными угрозами по Донбассу
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году
Столкновения в санатории "Жовтень" под Киевом: при чем здесь бизнесмен Кауфман
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет
Макрон предупредил, что США могут «предать» Украину — СМИ обнародовали утечку разговора лидеров ЕС
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
15:01 • 7996 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет12:21 • 16657 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
Эксклюзив
12:12 • 24180 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto4 декабря, 06:30 • 36205 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения3 декабря, 13:24 • 63475 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белого
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет брака
"Роскомнадзор" заблокировал Snapchat в РФ: приложение якобы использовали для "терроризма и мошенничества"

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Роскомнадзор заблокировал мобильное приложение Snapchat в России, утверждая, что его использовали для организации террористических действий и мошенничества. Snapchat присоединился к списку других заблокированных платформ, таких как Roblox и FaceTime.

"Роскомнадзор" заблокировал Snapchat в РФ: приложение якобы использовали для "терроризма и мошенничества"

В России заблокировано популярное мобильное приложение Snapchat, которое позволяет пользователям обмениваться фото и видео, исчезающими после просмотра или через 24 часа. Об этом сообщило издание Meduza, пишет УНН.

Детали

"Роскомнадзор" объяснил свое решение тем, что сервис, по данным правоохранительных органов РФ, якобы "используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и других преступлений против наших граждан".

В рф заблокировали доступ к Roblox якобы из-за распространения экстремистских материалов03.12.25, 16:45 • 7102 просмотра

Таким образом, Snapchat пополнил список социальных платформ и мессенджеров, доступ к которым на территории России ограничен.

"Угрожает безопасности государства": "роскомнадзор" полностью заблокировал FaceTime на территории рф04.12.25, 13:42 • 2156 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии