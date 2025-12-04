"Роскомнадзор" заблокировал Snapchat в РФ: приложение якобы использовали для "терроризма и мошенничества"

В России заблокировано популярное мобильное приложение Snapchat, которое позволяет пользователям обмениваться фото и видео, исчезающими после просмотра или через 24 часа. Об этом сообщило издание Meduza, пишет УНН.

Детали

"Роскомнадзор" объяснил свое решение тем, что сервис, по данным правоохранительных органов РФ, якобы "используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и других преступлений против наших граждан".

Таким образом, Snapchat пополнил список социальных платформ и мессенджеров, доступ к которым на территории России ограничен.

