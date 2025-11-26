$42.400.03
У Нідерландах скасували концерт піаністки Леонської, яка виступала із пропутінськими музикантами

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Концерт радянської та австрійської піаністки Єлизавети Леонської, яка відвідувала росію та виступала з пропутінськими музикантами, скасовано в Нідерландах. Це результат спільних зусиль Посольства України, Українського Інституту, громади та почесного консула.

У Нідерландах скасували концерт піаністки Леонської, яка виступала із пропутінськими музикантами

Концерт радянської та австрійської піаністки Єлизавети Леонської, яка з початку повномасштабної війни неодноразово відвідувала росію та виступала разом із пропутінськими музикантами, скасували. Про це повідомляє МЗС України, пише УНН.

Це вдалося завдяки спільним зусиллями Посольства України в Нідерландах, представництва Українського Інститут в Нідерландах, української громади та почесного консула Карела Бургера Дірвена

- йдеться у повідомленні.

Концерт мав відбутися 4 грудня 2025 в основному концертному залі Muziekgebouw в Ейндховені. Посольство звернулось до Muziekgebouw із проханням його скасувати. Наразі аналогічні концерти Леонської заплановані в 2026 році в Гронігені та Амстердамі – українські дипломати надіслали аналогічні звернення у відповідні концертні зали.

Культура не має бути інструментом для пропаганди війни та відбілювання воєнних злочинів держави-агресора, - додали в МЗС України.

Нагадаємо

В Італії закликають скасувати виступ російського співака Ільдара Абдразакова, який у 2026 році має виступити в театрі Верони. Співак став довіреною особою путіна та очолив театр в анексованому Севастополі.

Ольга Розгон

КультураНовини Світу
російська пропаганда
Музикант
Війна в Україні
Дипломатка
Амстердам
Нідерланди