У Нідерландах скасували концерт піаністки Леонської, яка виступала із пропутінськими музикантами
Київ • УНН
Концерт радянської та австрійської піаністки Єлизавети Леонської, яка відвідувала росію та виступала з пропутінськими музикантами, скасовано в Нідерландах. Це результат спільних зусиль Посольства України, Українського Інституту, громади та почесного консула.
Концерт радянської та австрійської піаністки Єлизавети Леонської, яка з початку повномасштабної війни неодноразово відвідувала росію та виступала разом із пропутінськими музикантами, скасували. Про це повідомляє МЗС України, пише УНН.
Це вдалося завдяки спільним зусиллями Посольства України в Нідерландах, представництва Українського Інститут в Нідерландах, української громади та почесного консула Карела Бургера Дірвена
Концерт мав відбутися 4 грудня 2025 в основному концертному залі Muziekgebouw в Ейндховені. Посольство звернулось до Muziekgebouw із проханням його скасувати. Наразі аналогічні концерти Леонської заплановані в 2026 році в Гронігені та Амстердамі – українські дипломати надіслали аналогічні звернення у відповідні концертні зали.
Культура не має бути інструментом для пропаганди війни та відбілювання воєнних злочинів держави-агресора, - додали в МЗС України.
Нагадаємо
В Італії закликають скасувати виступ російського співака Ільдара Абдразакова, який у 2026 році має виступити в театрі Верони. Співак став довіреною особою путіна та очолив театр в анексованому Севастополі.