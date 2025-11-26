Концерт советской и австрийской пианистки Елизаветы Леонской, которая с начала полномасштабной войны неоднократно посещала россию и выступала вместе с пропутинскими музыкантами, отменили. Об этом сообщает МИД Украины, пишет УНН.

Это удалось благодаря совместным усилиям Посольства Украины в Нидерландах, представительства Украинского Института в Нидерландах, украинской общины и почетного консула Карела Бургера Дирвена - говорится в сообщении.

Концерт должен был состояться 4 декабря 2025 года в основном концертном зале Muziekgebouw в Эйндховене. Посольство обратилось в Muziekgebouw с просьбой его отменить. Сейчас аналогичные концерты Леонской запланированы в 2026 году в Гронингене и Амстердаме – украинские дипломаты направили аналогичные обращения в соответствующие концертные залы.

Культура не должна быть инструментом для пропаганды войны и отбеливания военных преступлений государства-агрессора, - добавили в МИД Украины.

Напомним

В Италии призывают отменить выступление российского певца Ильдара Абдразакова, который в 2026 году должен выступить в театре Вероны. Певец стал доверенным лицом Путина и возглавил театр в аннексированном Севастополе.