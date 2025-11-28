$42.300.10
27 листопада, 22:24
Єрмак: Зеленський не підпише жодного документа про відмову від територій, поки буде Президентом України
27 листопада, 18:30 • 18627 перегляди
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
27 листопада, 17:31 • 19709 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: обвинувачення на чолі з Генпрокурором Кравченком просить для підсудного 10 років позбавлення волі
Ексклюзив
27 листопада, 15:25 • 30168 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
27 листопада, 14:27 • 36095 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
27 листопада, 14:21 • 21262 перегляди
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
27 листопада, 14:12 • 30500 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
27 листопада, 13:37 • 23432 перегляди
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра ЗимиPhoto
27 листопада, 12:53 • 14469 перегляди
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
27 листопада, 12:37 • 17980 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

"Увімкніть Бетмена": вчені знайшли дивний спосіб зробити людей добрішими

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Психологи провели експеримент, посадивши людину в костюмі Бетмена у вагон метро. Це призвело до значного зростання просоціальної поведінки серед пасажирів.

"Увімкніть Бетмена": вчені знайшли дивний спосіб зробити людей добрішими

Психологи з Католицького університету Святого Серця (Мілан, Італія) провели незвичайний експеримент: вони посадили людину в костюмі Бетмена у вагон метро та спостерігали за пасажирами. Про це повідомляє Science Alert, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що результат виявився по-справжньому "супергеройським": з появою "Темного лицаря" люди почали активніше допомагати один одному, поступатися місцями та виявляти увагу до оточуючих.

Це може звучати як повноцінна спроба отримати Шнобелівську премію, але насправді це дослідження є цікавим з точки зору того, що саме надихає людей на просоціальну поведінку

- йдеться у статті.

Так, в експерименті пасажири повинні були поступитися місцем вагітній жінці. Без Бетмена це робили близько 37% людей, а коли супергерой з'явився у вагоні - вже понад 67%. При цьому майже половина з тих, хто поступався місцям, навіть не помітила самого Бетмена - ефект проявився на підсвідомому рівні.

Цікаво, що серед тих, хто залишив своє місце, ніхто безпосередньо не пов’язав свій жест із присутністю Бетмена, а 43,75 відсотка повідомили, що взагалі не бачили Бетмена

- розповіли дослідники.

Вони зазначають, що такий "ефект Бетмена" може стати інструментом для стимулювання альтруїзму в повсякденному житті - від міських арт-об'єктів до соціальних кампаній.

Нагадаємо

Британське дослідження виявило зв'язок між просоціальною поведінкою у дітей та здоровим харчуванням у підлітковому віці.

Вадим Хлюдзинський

