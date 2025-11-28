"Увімкніть Бетмена": вчені знайшли дивний спосіб зробити людей добрішими

Психологи з Католицького університету Святого Серця (Мілан, Італія) провели незвичайний експеримент: вони посадили людину в костюмі Бетмена у вагон метро та спостерігали за пасажирами. Про це повідомляє Science Alert, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що результат виявився по-справжньому "супергеройським": з появою "Темного лицаря" люди почали активніше допомагати один одному, поступатися місцями та виявляти увагу до оточуючих.

Це може звучати як повноцінна спроба отримати Шнобелівську премію, але насправді це дослідження є цікавим з точки зору того, що саме надихає людей на просоціальну поведінку - йдеться у статті.

Так, в експерименті пасажири повинні були поступитися місцем вагітній жінці. Без Бетмена це робили близько 37% людей, а коли супергерой з'явився у вагоні - вже понад 67%. При цьому майже половина з тих, хто поступався місцям, навіть не помітила самого Бетмена - ефект проявився на підсвідомому рівні.

Цікаво, що серед тих, хто залишив своє місце, ніхто безпосередньо не пов’язав свій жест із присутністю Бетмена, а 43,75 відсотка повідомили, що взагалі не бачили Бетмена - розповіли дослідники.

Вони зазначають, що такий "ефект Бетмена" може стати інструментом для стимулювання альтруїзму в повсякденному житті - від міських арт-об'єктів до соціальних кампаній.

Нагадаємо

Британське дослідження виявило зв'язок між просоціальною поведінкою у дітей та здоровим харчуванням у підлітковому віці.

Трамп помилував двох індичок, одна з яких зникла під час церемонії