27 ноября, 22:24 • 7598 просмотра
Ермак: Зеленский не подпишет ни одного документа об отказе от территорий, пока будет Президентом Украины
27 ноября, 18:30 • 18641 просмотра
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
27 ноября, 17:31 • 19724 просмотра
Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры: обвинение во главе с Генпрокурором Кравченко просит для подсудимого 10 лет лишения свободы
Эксклюзив
27 ноября, 15:25 • 30178 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
27 ноября, 14:27 • 36103 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
27 ноября, 14:21 • 21263 просмотра
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Эксклюзив
27 ноября, 14:12 • 30501 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
27 ноября, 13:37 • 23436 просмотра
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра ЗимыPhoto
27 ноября, 12:53 • 14470 просмотра
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
27 ноября, 12:37 • 17980 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo
Родственники жертв скандальной клиники Odrex призвали правоохранителей провести расследование и наказать виновных в смерти их родных - видеоVideo27 ноября, 15:30 • 22921 просмотра
"Включите Бэтмена": ученые нашли странный способ сделать людей добрее

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Психологи провели эксперимент, посадив человека в костюме Бэтмена в вагон метро. Это привело к значительному росту просоциального поведения среди пассажиров.

"Включите Бэтмена": ученые нашли странный способ сделать людей добрее

Психологи из Католического университета Святого Сердца (Милан, Италия) провели необычный эксперимент: они посадили человека в костюме Бэтмена в вагон метро и наблюдали за пассажирами. Об этом сообщает Science Alert, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что результат оказался по-настоящему "супергеройским": с появлением "Темного рыцаря" люди стали активнее помогать друг другу, уступать места и проявлять внимание к окружающим.

Это может звучать как полноценная попытка получить Шнобелевскую премию, но на самом деле это исследование интересно с точки зрения того, что именно вдохновляет людей на просоциальное поведение

- говорится в статье.

Так, в эксперименте пассажиры должны были уступить место беременной женщине. Без Бэтмена это делали около 37% людей, а когда супергерой появился в вагоне - уже более 67%. При этом почти половина из тех, кто уступал места, даже не заметила самого Бэтмена - эффект проявился на подсознательном уровне.

Интересно, что среди тех, кто покинул свое место, никто напрямую не связал свой жест с присутствием Бэтмена, а 43,75 процента сообщили, что вообще не видели Бэтмена

- рассказали исследователи.

Они отмечают, что такой "эффект Бэтмена" может стать инструментом для стимулирования альтруизма в повседневной жизни - от городских арт-объектов до социальных кампаний.

Напомним

Британское исследование выявило связь между просоциальным поведением у детей и здоровым питанием в подростковом возрасте.

Вадим Хлюдзинский

