"Включите Бэтмена": ученые нашли странный способ сделать людей добрее

Психологи из Католического университета Святого Сердца (Милан, Италия) провели необычный эксперимент: они посадили человека в костюме Бэтмена в вагон метро и наблюдали за пассажирами. Об этом сообщает Science Alert, информирует УНН.

Отмечается, что результат оказался по-настоящему "супергеройским": с появлением "Темного рыцаря" люди стали активнее помогать друг другу, уступать места и проявлять внимание к окружающим.

Это может звучать как полноценная попытка получить Шнобелевскую премию, но на самом деле это исследование интересно с точки зрения того, что именно вдохновляет людей на просоциальное поведение - говорится в статье.

Так, в эксперименте пассажиры должны были уступить место беременной женщине. Без Бэтмена это делали около 37% людей, а когда супергерой появился в вагоне - уже более 67%. При этом почти половина из тех, кто уступал места, даже не заметила самого Бэтмена - эффект проявился на подсознательном уровне.

Интересно, что среди тех, кто покинул свое место, никто напрямую не связал свой жест с присутствием Бэтмена, а 43,75 процента сообщили, что вообще не видели Бэтмена - рассказали исследователи.

Они отмечают, что такой "эффект Бэтмена" может стать инструментом для стимулирования альтруизма в повседневной жизни - от городских арт-объектов до социальных кампаний.

