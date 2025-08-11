Доброта допомагає їсти здоровіше: нове дослідження показало несподіваний зв’язок між поведінкою дітей і харчовими звичками підлітків
Київ • УНН
Британське дослідження виявило зв'язок між просоціальною поведінкою у дітей та здоровим харчуванням у підлітковому віці. Діти, що виявляли доброту, частіше обирали здорові продукти у 14-17 років.
Діти, які з раннього віку виявляють доброту, турботу та готовність допомагати іншим, у підлітковому віці частіше дотримуються здорового харчування. До такого висновку дійшли вчені, проаналізувавши дані понад 20-річного британського дослідження, опублікованого в American Journal of Preventive Medicine, передає УНН.
Деталі
Науковці використали результати когортного дослідження тисячоліття, яке відстежувало розвиток дітей у Великій Британії від народження до 17 років. Батьки фіксували прояви просоціальної поведінки – доброти, співпраці, турботи – у віці 5, 7 та 11 років. У підлітковому віці, коли формуються сталi харчові звички, дослідники оцінили раціон дітей, зокрема споживання фруктів та овочів.
Виявилося, що ті, хто з дитинства стабільно демонстрував позитивну соціальну поведінку, значно частіше обирав здорові продукти у 14 та 17 років. На думку авторів, просоціальність може стати ефективною стратегією покращення громадського здоров’я, адже вона впливає не лише на емоційний стан і соціальні зв’язки, а й на поведінку, пов’язану зі здоров’ям.
Молодь втомилася від того, що суспільство постійно зосереджується на їхніх проблемах. Нам слід більше цінувати те, що вони роблять добре, зокрема прояви турботи й підтримки - зазначила провідна авторка дослідження Фарах Куреші з Університету Джонса Гопкінса.
Старший автор, Джулія К. Бем з Університету Чепмена, підкреслює: просоціальні дії – від волонтерства до елементарної уважності до інших – зміцнюють психологічне благополуччя, покращують настрій та здатність долати стрес, що в комплексі сприяє здоровішим виборам у харчуванні.
Дослідження має сильну доказову базу завдяки великій вибірці та довготривалому спостереженню, хоча вчені визнають, що сімейні та соціальні чинники також можуть впливати на результат. Водночас автори переконані: виховання у дітей доброти та співчуття – це не лише про моральні цінності, а й про реальний внесок у їхнє фізичне здоров’я на все життя.
