Доброта помогает питаться здоровее: новое исследование показало неожиданную связь между поведением детей и пищевыми привычками подростков
Киев • УНН
Британское исследование выявило связь между просоциальным поведением у детей и здоровым питанием в подростковом возрасте. Дети, проявлявшие доброту, чаще выбирали здоровые продукты в 14-17 лет.
Дети, которые с раннего возраста проявляют доброту, заботу и готовность помогать другим, в подростковом возрасте чаще придерживаются здорового питания. К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные более чем 20-летнего британского исследования, опубликованного в American Journal of Preventive Medicine, передает УНН.
Детали
Ученые использовали результаты когортного исследования тысячелетия, которое отслеживало развитие детей в Великобритании от рождения до 17 лет. Родители фиксировали проявления просоциального поведения – доброты, сотрудничества, заботы – в возрасте 5, 7 и 11 лет. В подростковом возрасте, когда формируются устойчивые пищевые привычки, исследователи оценили рацион детей, в частности потребление фруктов и овощей.
Оказалось, что те, кто с детства стабильно демонстрировал позитивное социальное поведение, значительно чаще выбирал здоровые продукты в 14 и 17 лет. По мнению авторов, просоциальность может стать эффективной стратегией улучшения общественного здоровья, ведь она влияет не только на эмоциональное состояние и социальные связи, но и на поведение, связанное со здоровьем.
Молодежь устала от того, что общество постоянно сосредоточено на их проблемах. Нам следует больше ценить то, что они делают хорошо, в частности проявления заботы и поддержки, - отметила ведущий автор исследования Фарах Куреши из Университета Джонса Хопкинса.
Старший автор, Джулия К. Бем из Университета Чепмена, подчеркивает: просоциальные действия – от волонтерства до элементарной внимательности к другим – укрепляют психологическое благополучие, улучшают настроение и способность преодолевать стресс, что в комплексе способствует более здоровому выбору в питании.
Исследование имеет сильную доказательную базу благодаря большой выборке и длительному наблюдению, хотя ученые признают, что семейные и социальные факторы также могут влиять на результат. В то же время авторы убеждены: воспитание у детей доброты и сочувствия – это не только о моральных ценностях, но и о реальном вкладе в их физическое здоровье на всю жизнь.
