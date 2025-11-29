Кабмін звільнив Григоренко з посади першого заступника міністра культури

Кабінет Міністрів звільнив з посади першого заступника міністра культури України Галину Григоренко. Про це інформує УНН з посилоанням на розпорядження уряду № 1345-р від 28 листопада 2025 року.

Звільнити Григоренко Галину Володимирівну з посади першого заступника Міністра культури України за власним бажанням - йдеться в документі.

Галина Григоренко прокоментувала звільнення у своєму Instagram.

Життя бентежне, але життя триває. Дякую за це моїй країні і всім прекрасним людям, які боронять її - написала вона.

Вона також подякувала за довіру прем’єрці Юлії Свириденко та віцепрем'єрці міністерці з питань гуманітарної політики Тетяні Бережній, побажавши їм сил і наснаги.

За її словами, за рік роботи команда Міністерства культури спільно з міжнародними партнерами та громадським сектором змогла реалізувати як стратегічні напрямки, так і низку важливих проєктів. Більше деталей вона пообіцяла оприлюднити пізніше.

