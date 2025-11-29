$42.190.11
Зустріч з посланцем Трампа та американською делегацією замість Єрмака проведе Рустем Умеров – FT
28 листопада, 15:39 • 16429 перегляди
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
28 листопада, 15:22 • 22766 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
28 листопада, 13:56 • 32463 перегляди
"Репараційний" кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
28 листопада, 13:08 • 24477 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
28 листопада, 13:03 • 19218 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
28 листопада, 11:00 • 38439 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерією
28 листопада, 09:41 • 22169 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
28 листопада, 09:17 • 18737 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
28 листопада, 08:06 • 42129 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Кабмін звільнив Григоренко з посади першого заступника міністра культури

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Галину Григоренко звільнено з посади першого заступника міністра культури України за власним бажанням. Вона подякувала команді та партнерам за рік роботи, пообіцявши оприлюднити деталі пізніше.

Кабмін звільнив Григоренко з посади першого заступника міністра культури

Кабінет Міністрів звільнив з посади першого заступника міністра культури України Галину Григоренко. Про це інформує УНН з посилоанням на  розпорядження уряду № 1345-р від 28 листопада 2025 року.

Звільнити Григоренко Галину Володимирівну з посади першого заступника Міністра культури України за власним бажанням

- йдеться в документі.

Галина Григоренко прокоментувала звільнення у своєму Instagram.

Життя бентежне, але життя триває. Дякую за це моїй країні і всім прекрасним людям, які боронять її

- написала вона.

Вона також подякувала за довіру прем’єрці Юлії Свириденко та віцепрем'єрці міністерці з питань гуманітарної політики Тетяні Бережній, побажавши їм сил і наснаги.

За її словами, за рік роботи команда Міністерства культури спільно з міжнародними партнерами та громадським сектором змогла реалізувати як стратегічні напрямки, так і низку важливих проєктів. Більше деталей вона пообіцяла оприлюднити пізніше.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про відставку голови Офісу Президента Андрія Єрмака.

Віта Зеленецька

