Кабмин уволил Григоренко с должности первого замминистра культуры
Киев • УНН
Галина Григоренко уволена с должности первого заместителя министра культуры Украины по собственному желанию. Она поблагодарила команду и партнеров за год работы, пообещав обнародовать детали позже.
Кабинет Министров уволил с должности первого заместителя министра культуры Украины Галину Григоренко. Об этом информирует УНН со ссылкой на распоряжение правительства № 1345-р от 28 ноября 2025 года.
Уволить Григоренко Галину Владимировну с должности первого заместителя Министра культуры Украины по собственному желанию
Галина Григоренко прокомментировала увольнение в своем Instagram.
Жизнь волнительна, но жизнь продолжается. Спасибо за это моей стране и всем прекрасным людям, которые защищают ее
Она также поблагодарила за доверие премьер-министра Юлию Свириденко и вице-премьера, министра по вопросам гуманитарной политики Татьяну Бережную, пожелав им сил и вдохновения.
По ее словам, за год работы команда Министерства культуры совместно с международными партнерами и общественным сектором смогла реализовать как стратегические направления, так и ряд важных проектов. Больше деталей она пообещала обнародовать позже.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отставке главы Офиса Президента Андрея Ермака.
