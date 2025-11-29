$42.190.11
20:59 • 5436 просмотра
Встречу с посланником Трампа и американской делегацией вместо Ермака проведет Рустем Умеров – FT
28 ноября, 15:39 • 16456 просмотра
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
28 ноября, 15:22 • 22783 просмотра
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 32485 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:08 • 24488 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
28 ноября, 13:03 • 19227 просмотра
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
28 ноября, 11:00 • 38452 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
28 ноября, 09:41 • 22171 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
28 ноября, 09:17 • 18738 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 42140 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 32487 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 29673 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 38453 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 37868 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 42140 просмотра
Кабмин уволил Григоренко с должности первого замминистра культуры

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Галина Григоренко уволена с должности первого заместителя министра культуры Украины по собственному желанию. Она поблагодарила команду и партнеров за год работы, пообещав обнародовать детали позже.

Кабмин уволил Григоренко с должности первого замминистра культуры

Кабинет Министров уволил с должности первого заместителя министра культуры Украины Галину Григоренко. Об этом информирует УНН со ссылкой на распоряжение правительства № 1345-р от 28 ноября 2025 года.

Уволить Григоренко Галину Владимировну с должности первого заместителя Министра культуры Украины по собственному желанию

- говорится в документе.

Галина Григоренко прокомментировала увольнение в своем Instagram.

Жизнь волнительна, но жизнь продолжается. Спасибо за это моей стране и всем прекрасным людям, которые защищают ее

- написала она.

Она также поблагодарила за доверие премьер-министра Юлию Свириденко и вице-премьера, министра по вопросам гуманитарной политики Татьяну Бережную, пожелав им сил и вдохновения.

По ее словам, за год работы команда Министерства культуры совместно с международными партнерами и общественным сектором смогла реализовать как стратегические направления, так и ряд важных проектов. Больше деталей она пообещала обнародовать позже.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отставке главы Офиса Президента Андрея Ермака.

Перезагрузка: Зеленский завтра проведет консультации с теми, кто может возглавить ОП28.11.25, 16:39

Вита Зеленецкая

Культура
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Андрій Єрмак
Владимир Зеленский
Украина