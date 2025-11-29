Кабмин уволил Григоренко с должности первого замминистра культуры

Кабинет Министров уволил с должности первого заместителя министра культуры Украины Галину Григоренко. Об этом информирует УНН со ссылкой на распоряжение правительства № 1345-р от 28 ноября 2025 года.

Уволить Григоренко Галину Владимировну с должности первого заместителя Министра культуры Украины по собственному желанию - говорится в документе.

Галина Григоренко прокомментировала увольнение в своем Instagram.

Жизнь волнительна, но жизнь продолжается. Спасибо за это моей стране и всем прекрасным людям, которые защищают ее - написала она.

Она также поблагодарила за доверие премьер-министра Юлию Свириденко и вице-премьера, министра по вопросам гуманитарной политики Татьяну Бережную, пожелав им сил и вдохновения.

По ее словам, за год работы команда Министерства культуры совместно с международными партнерами и общественным сектором смогла реализовать как стратегические направления, так и ряд важных проектов. Больше деталей она пообещала обнародовать позже.

