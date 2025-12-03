$42.330.01
Ексклюзив
16:02 • 10679 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 18004 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 23254 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
3 грудня, 13:22 • 18989 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
3 грудня, 11:38 • 23341 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 22518 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 24415 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 29611 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 37438 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 30957 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
Кабмін затвердив законопроєкт про меценатство у сфері культури

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт Мінкультури, який вперше визначає меценатську діяльність, меценатів та отримувачів допомоги. Документ також охоплює форми підтримки культури, включаючи оновлення матеріально-технічної бази та реставрацію об'єктів культурної спадщини.

Кабмін затвердив законопроєкт про меценатство у сфері культури

Уряд підтримав законопроєкт Мінкультури про меценатство, який уперше визначає, що таке меценатська діяльність, хто може бути меценатом і отримувачем допомоги, а також які форми підтримки культури вона охоплює. Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко, передає УНН

Деталі

За її словами, законопроєкт уперше на законодавчому рівні визначає, що саме вважається меценатством, хто може виступати меценатом та бенефіціаром, а також які напрями підтримки охоплює ця діяльність.

Документ фіксує перелік сфер, на які можна спрямовувати допомогу. Серед них:

  • оновлення матеріально-технічної бази закладів культури;
    • реставрація об'єктів культурної спадщини;
      • підтримка створення українського культурного контенту.

        Законопроєкт запускає нову модель партнерства між державою, бізнесом і громадянським суспільством і пропонує заохочення для меценатів

        - зазначила очільниця уряду.

        Найближчим часом документ передадуть на розгляд Верховної Ради. В Кабміні очікують на його підтримку парламентарями.

        Нагадаємо

        Уряд ухвалив три освітні реформи, що стосуються вчителів-біженців, коледжів та оцінювання науковців. Вчителі-біженці збережуть стаж, а коледжі отримають автономію з 2026 року.

        Віта Зеленецька

        Культура
        Кабінет Міністрів України
        Верховна Рада України
        Україна