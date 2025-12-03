Кабмін затвердив законопроєкт про меценатство у сфері культури

Уряд підтримав законопроєкт Мінкультури про меценатство, який уперше визначає, що таке меценатська діяльність, хто може бути меценатом і отримувачем допомоги, а також які форми підтримки культури вона охоплює. Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко, передає УНН.

Деталі

За її словами, законопроєкт уперше на законодавчому рівні визначає, що саме вважається меценатством, хто може виступати меценатом та бенефіціаром, а також які напрями підтримки охоплює ця діяльність.

Документ фіксує перелік сфер, на які можна спрямовувати допомогу. Серед них:

оновлення матеріально-технічної бази закладів культури;

реставрація об'єктів культурної спадщини;

підтримка створення українського культурного контенту.

Законопроєкт запускає нову модель партнерства між державою, бізнесом і громадянським суспільством і пропонує заохочення для меценатів - зазначила очільниця уряду.

Найближчим часом документ передадуть на розгляд Верховної Ради. В Кабміні очікують на його підтримку парламентарями.

