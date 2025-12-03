Кабмин утвердил законопроект о меценатстве в сфере культуры

Правительство поддержало законопроект Минкультуры о меценатстве, который впервые определяет, что такое меценатская деятельность, кто может быть меценатом и получателем помощи, а также какие формы поддержки культуры она охватывает. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

По ее словам, законопроект впервые на законодательном уровне определяет, что именно считается меценатством, кто может выступать меценатом и бенефициаром, а также какие направления поддержки охватывает эта деятельность.

Документ фиксирует перечень сфер, на которые можно направлять помощь. Среди них:

обновление материально-технической базы учреждений культуры;

реставрация объектов культурного наследия;

поддержка создания украинского культурного контента.

Законопроект запускает новую модель партнерства между государством, бизнесом и гражданским обществом и предлагает поощрения для меценатов - отметила глава правительства.

В ближайшее время документ передадут на рассмотрение Верховной Рады. В Кабмине ожидают его поддержки парламентариями.

