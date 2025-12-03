$42.330.01
Кабмин утвердил законопроект о меценатстве в сфере культуры

Киев • УНН

 • 516 просмотра

Кабинет министров Украины одобрил законопроект Минкультуры, который впервые определяет меценатскую деятельность, меценатов и получателей помощи. Документ также охватывает формы поддержки культуры, включая обновление материально-технической базы и реставрацию объектов культурного наследия.

Кабмин утвердил законопроект о меценатстве в сфере культуры

Правительство поддержало законопроект Минкультуры о меценатстве, который впервые определяет, что такое меценатская деятельность, кто может быть меценатом и получателем помощи, а также какие формы поддержки культуры она охватывает. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает УНН

Детали

По ее словам, законопроект впервые на законодательном уровне определяет, что именно считается меценатством, кто может выступать меценатом и бенефициаром, а также какие направления поддержки охватывает эта деятельность.

Документ фиксирует перечень сфер, на которые можно направлять помощь. Среди них:

  • обновление материально-технической базы учреждений культуры;
    • реставрация объектов культурного наследия;
      • поддержка создания украинского культурного контента.

        Законопроект запускает новую модель партнерства между государством, бизнесом и гражданским обществом и предлагает поощрения для меценатов

        - отметила глава правительства.

        В ближайшее время документ передадут на рассмотрение Верховной Рады. В Кабмине ожидают его поддержки парламентариями.

        Напомним

        Правительство приняло три образовательные реформы, касающиеся учителей-беженцев, колледжей и оценивания ученых. Учителя-беженцы сохранят стаж, а колледжи получат автономию с 2026 года.

