Кабмин утвердил законопроект о меценатстве в сфере культуры
Киев • УНН
Кабинет министров Украины одобрил законопроект Минкультуры, который впервые определяет меценатскую деятельность, меценатов и получателей помощи. Документ также охватывает формы поддержки культуры, включая обновление материально-технической базы и реставрацию объектов культурного наследия.
Правительство поддержало законопроект Минкультуры о меценатстве, который впервые определяет, что такое меценатская деятельность, кто может быть меценатом и получателем помощи, а также какие формы поддержки культуры она охватывает. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает УНН.
Детали
По ее словам, законопроект впервые на законодательном уровне определяет, что именно считается меценатством, кто может выступать меценатом и бенефициаром, а также какие направления поддержки охватывает эта деятельность.
Документ фиксирует перечень сфер, на которые можно направлять помощь. Среди них:
- обновление материально-технической базы учреждений культуры;
- реставрация объектов культурного наследия;
- поддержка создания украинского культурного контента.
Законопроект запускает новую модель партнерства между государством, бизнесом и гражданским обществом и предлагает поощрения для меценатов
В ближайшее время документ передадут на рассмотрение Верховной Рады. В Кабмине ожидают его поддержки парламентариями.

