Укрпошта випустила нову марку "Сила у вогні" до Дня ракетних військ та артилерії ЗСУ: автор - боєць 406-ї бригади

Фото: t.me/igorsmelyansk

Компанія Укрпошта випустила марку "Сила у вогні", автором якої є Михайло Дяченко - військовослужбовець 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова. Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Смілянський, він мав урочисто ввести цю марку в обіг разом із бійцями ракетних військ та артилеристами, а також із Героєм України, заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил України Сергієм Мусієнком.

Чотириста тисяч вибухових марок вже доступні у відділеннях по всій країні та онлайн. Ще раз вітаємо ракетників та артилеристів із їхнім святом - йдеться в дописі.

Нагадаємо

Укрпошта 30 жовтня ввела в обіг поштову марку "Мова" до Дня української писемності. Тираж марки складає 180 000 екземплярів, її ескіз створив Миколай Кочубей.