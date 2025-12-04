Укрпошта випустила нову марку "Сила у вогні" до Дня ракетних військ та артилерії ЗСУ: автор - боєць 406-ї бригади
Київ • УНН
Укрпошта презентувала марку "Сила у вогні", створену військовослужбовцем 406-ї окремої артилерійської бригади Михайлом Дяченком. Тираж у 400 тисяч примірників вже доступний для придбання у відділеннях та онлайн.
Компанія Укрпошта випустила марку "Сила у вогні", автором якої є Михайло Дяченко - військовослужбовець 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова. Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, передає УНН.
Деталі
Як зазначив Смілянський, він мав урочисто ввести цю марку в обіг разом із бійцями ракетних військ та артилеристами, а також із Героєм України, заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил України Сергієм Мусієнком.
Чотириста тисяч вибухових марок вже доступні у відділеннях по всій країні та онлайн. Ще раз вітаємо ракетників та артилеристів із їхнім святом
Нагадаємо
Укрпошта 30 жовтня ввела в обіг поштову марку "Мова" до Дня української писемності. Тираж марки складає 180 000 екземплярів, її ескіз створив Миколай Кочубей.