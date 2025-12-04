$42.200.13
3 грудня, 23:09 • 13570 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 23309 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 26676 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 37488 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 43538 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
3 грудня, 13:22 • 24939 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
3 грудня, 11:38 • 28339 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 25775 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 25673 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 30859 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
Укрпошта випустила нову марку "Сила у вогні" до Дня ракетних військ та артилерії ЗСУ: автор - боєць 406-ї бригади

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Укрпошта презентувала марку "Сила у вогні", створену військовослужбовцем 406-ї окремої артилерійської бригади Михайлом Дяченком. Тираж у 400 тисяч примірників вже доступний для придбання у відділеннях та онлайн.

Укрпошта випустила нову марку "Сила у вогні" до Дня ракетних військ та артилерії ЗСУ: автор - боєць 406-ї бригади
Фото: t.me/igorsmelyansk

Компанія Укрпошта випустила марку "Сила у вогні", автором якої є Михайло Дяченко - військовослужбовець 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова. Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Смілянський, він мав урочисто ввести цю марку в обіг разом із бійцями ракетних військ та артилеристами, а також із Героєм України, заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил України Сергієм Мусієнком.

Чотириста тисяч вибухових марок вже доступні у відділеннях по всій країні та онлайн. Ще раз вітаємо ракетників та артилеристів із їхнім святом

- йдеться в дописі.

Нагадаємо

Укрпошта 30 жовтня ввела в обіг поштову марку "Мова" до Дня української писемності. Тираж марки складає 180 000 екземплярів, її ескіз створив Миколай Кочубей.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКультура
Воєнний стан
Війна в Україні
Укрпошта