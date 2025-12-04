Укрпочта выпустила новую марку "Сила в огне" ко Дню ракетных войск и артиллерии ВСУ: автор - боец 406-й бригады
Киев • УНН
Укрпочта представила марку "Сила в огне", созданную военнослужащим 406-й отдельной артиллерийской бригады Михаилом Дяченко. Тираж в 400 тысяч экземпляров уже доступен для приобретения в отделениях и онлайн.
Компания Укрпочта выпустила марку "Сила в огне", автором которой является Михаил Дьяченко - военнослужащий 406-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский, передает УНН.
Подробности
Как отметил Смелянский, он должен был торжественно ввести эту марку в обращение вместе с бойцами ракетных войск и артиллеристами, а также с Героем Украины, заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Сергеем Мусиенко.
Четыреста тысяч взрывных марок уже доступны в отделениях по всей стране и онлайн. Еще раз поздравляем ракетчиков и артиллеристов с их праздником
Напомним
Укрпочта 30 октября ввела в обращение почтовую марку "Язык" ко Дню украинской письменности. Тираж марки составляет 180 000 экземпляров, ее эскиз создал Николай Кочубей.