Укрпочта выпустила новую марку "Сила в огне" ко Дню ракетных войск и артиллерии ВСУ: автор - боец 406-й бригады

$42.200.13
49.230.04
ukenru
3 декабря, 23:09 • 13535 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 23222 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 26623 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15 • 37427 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24 • 43452 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
3 декабря, 13:22 • 24919 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
3 декабря, 11:38 • 28324 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
3 декабря, 09:59 • 25773 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21 • 25671 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 30857 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3.4м/с
93%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Папа Римский Франциск завещал деньги на покупку машин скорой помощи Украине3 декабря, 22:52 • 13839 просмотра
Германия вводит 10-летний запрет на гражданство за подделку языковых сертификатов4 декабря, 00:40 • 14411 просмотра
оккупанты отказывают в неотложной помощи жителям Скадовска из-за отсутствия прописки4 декабря, 00:57 • 12733 просмотра
"Церемониться не будем, ждем приказа": Кадыров поддержал заявление путина о возможной войне с Европой03:50 • 11232 просмотра
В Рио-де-Жанейро зацвели редкие пальмы, цветущие лишь раз в жизни05:23 • 10313 просмотра
публикации
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto06:30 • 7212 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения3 декабря, 13:24 • 43438 просмотра
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю3 декабря, 11:34 • 41534 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo3 декабря, 06:30 • 57163 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 59279 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джо Байден
Стив Уиткофф
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Индия
Польша
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 62675 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 65816 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 119962 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 93350 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 108969 просмотра
Актуальное
Техника
Хранитель
Социальная сеть
9К720 Искандер
Шахед-136

Укрпочта выпустила новую марку "Сила в огне" ко Дню ракетных войск и артиллерии ВСУ: автор - боец 406-й бригады

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Укрпочта представила марку "Сила в огне", созданную военнослужащим 406-й отдельной артиллерийской бригады Михаилом Дяченко. Тираж в 400 тысяч экземпляров уже доступен для приобретения в отделениях и онлайн.

Укрпочта выпустила новую марку "Сила в огне" ко Дню ракетных войск и артиллерии ВСУ: автор - боец 406-й бригады
Фото: t.me/igorsmelyansk

Компания Укрпочта выпустила марку "Сила в огне", автором которой является Михаил Дьяченко - военнослужащий 406-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский, передает УНН.

Подробности

Как отметил Смелянский, он должен был торжественно ввести эту марку в обращение вместе с бойцами ракетных войск и артиллеристами, а также с Героем Украины, заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Сергеем Мусиенко.

Четыреста тысяч взрывных марок уже доступны в отделениях по всей стране и онлайн. Еще раз поздравляем ракетчиков и артиллеристов с их праздником

- говорится в сообщении.

Напомним

Укрпочта 30 октября ввела в обращение почтовую марку "Язык" ко Дню украинской письменности. Тираж марки составляет 180 000 экземпляров, ее эскиз создал Николай Кочубей.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКультура
Военное положение
Война в Украине
Укрпочта