Укрпочта выпустила новую марку "Сила в огне" ко Дню ракетных войск и артиллерии ВСУ: автор - боец 406-й бригады

Фото: t.me/igorsmelyansk

Компания Укрпочта выпустила марку "Сила в огне", автором которой является Михаил Дьяченко - военнослужащий 406-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский, передает УНН.

Подробности

Как отметил Смелянский, он должен был торжественно ввести эту марку в обращение вместе с бойцами ракетных войск и артиллеристами, а также с Героем Украины, заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Сергеем Мусиенко.

Четыреста тысяч взрывных марок уже доступны в отделениях по всей стране и онлайн. Еще раз поздравляем ракетчиков и артиллеристов с их праздником - говорится в сообщении.

Напомним

Укрпочта 30 октября ввела в обращение почтовую марку "Язык" ко Дню украинской письменности. Тираж марки составляет 180 000 экземпляров, ее эскиз создал Николай Кочубей.