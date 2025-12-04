росія знищила і пошкодила понад тисячу культурних об'єктів в Україні - Мінкульт
Київ • УНН
Станом на 25 листопада в Україні зруйновано та пошкоджено 1630 пам'яток культурної спадщини та 2437 об'єктів культурної інфраструктури. Це сталося внаслідок російської агресії, найбільше постраждали Харківська, Херсонська та Одеська області.
В Україні через російську агресію станом на 25 листопада було зруйновано та пошкоджено 1630 пам’яток культурної спадщини та 2437 об’єктів культурної інфраструктури. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство культури України.
Деталі
Серед пошкоджених об’єктів культурної спадщини: 151 має статус національного значення, 1326 - місцевого, 153 - щойно виявлені. Повністю зруйновано 36 пам’яток культурної спадщини. Загалом пошкодження зафіксовано в 18 областях.
Найбільших руйнувань зазнали пам’ятки у Харківській області - 344, Херсонській - 295, Одеській - 182, Донецькій - 175, Київській області та м. Києві - 161.
Найбільших втрат культурна інфраструктура зазнала в Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській, Сумській та Миколаївській областях.
Загалом постраждали:
- клубні заклади - 1187;
- бібліотеки - 853;
- заклади мистецької освіти - 187;
- музеї та галереї - 135;
- театри, кінотеатри та філармонії - 50;
- парки, зоопарки - 11;
- заповідники - 9;
- цирки - 4;
- кіностудія у Києві.
Водночас внаслідок обстрілів та бойових дій постраждали 2437 об’єктів культурної інфраструктури, з яких 498 - повністю знищено.
Нагадаємо
Міністерство культури України вже евакуювало понад 670 тис. музейних предметів із прифронтових регіонів.