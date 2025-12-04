росія знищила і пошкодила понад тисячу культурних об'єктів в Україні - Мінкульт

В Україні через російську агресію станом на 25 листопада було зруйновано та пошкоджено 1630 пам’яток культурної спадщини та 2437 об’єктів культурної інфраструктури. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство культури України.

Деталі

Серед пошкоджених об’єктів культурної спадщини: 151 має статус національного значення, 1326 - місцевого, 153 - щойно виявлені. Повністю зруйновано 36 пам’яток культурної спадщини. Загалом пошкодження зафіксовано в 18 областях.

Найбільших руйнувань зазнали пам’ятки у Харківській області - 344, Херсонській - 295, Одеській - 182, Донецькій - 175, Київській області та м. Києві - 161.

Найбільших втрат культурна інфраструктура зазнала в Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській, Сумській та Миколаївській областях.

Загалом постраждали:

клубні заклади - 1187;

бібліотеки - 853;

заклади мистецької освіти - 187;

музеї та галереї - 135;

театри, кінотеатри та філармонії - 50;

парки, зоопарки - 11;

заповідники - 9;

цирки - 4;

кіностудія у Києві.

Водночас внаслідок обстрілів та бойових дій постраждали 2437 об’єктів культурної інфраструктури, з яких 498 - повністю знищено.

Нагадаємо

Міністерство культури України вже евакуювало понад 670 тис. музейних предметів із прифронтових регіонів.