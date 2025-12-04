$42.200.13
Россия уничтожила и повредила более тысячи культурных объектов в Украине - Минкульт

Киев • УНН

 • 28 просмотра

По состоянию на 25 ноября в Украине разрушено и повреждено 1630 памятников культурного наследия и 2437 объектов культурной инфраструктуры. Это произошло в результате российской агрессии, больше всего пострадали Харьковская, Херсонская и Одесская области.

Россия уничтожила и повредила более тысячи культурных объектов в Украине - Минкульт

В Украине из-за российской агрессии по состоянию на 25 ноября было разрушено и повреждено 1630 памятников культурного наследия и 2437 объектов культурной инфраструктуры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство культуры Украины.

Подробности

Среди поврежденных объектов культурного наследия: 151 имеет статус национального значения, 1326 - местного, 153 - только что выявленные. Полностью разрушено 36 памятников культурного наследия. Всего повреждения зафиксированы в 18 областях.

Наибольшие разрушения получили памятники в Харьковской области - 344, Херсонской - 295, Одесской - 182, Донецкой - 175, Киевской области и г. Киеве - 161.

Наибольшие потери культурная инфраструктура понесла в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Киевской, Сумской и Николаевской областях. 

Всего пострадали:

  • клубные заведения - 1187;
    • библиотеки - 853;
      • учреждения художественного образования - 187;
        • музеи и галереи - 135;
          • театры, кинотеатры и филармонии - 50;
            • парки, зоопарки - 11;
              • заповедники - 9;
                • цирки - 4;
                  • киностудия в Киеве.

                    В то же время в результате обстрелов и боевых действий пострадали 2437 объектов культурной инфраструктуры, из которых 498 - полностью уничтожены.

                    Напомним

                    Министерство культуры Украины уже эвакуировало более 670 тыс. музейных предметов из прифронтовых регионов.

                    Евгений Устименко

