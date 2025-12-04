Россия уничтожила и повредила более тысячи культурных объектов в Украине - Минкульт
Киев • УНН
По состоянию на 25 ноября в Украине разрушено и повреждено 1630 памятников культурного наследия и 2437 объектов культурной инфраструктуры. Это произошло в результате российской агрессии, больше всего пострадали Харьковская, Херсонская и Одесская области.
Подробности
Среди поврежденных объектов культурного наследия: 151 имеет статус национального значения, 1326 - местного, 153 - только что выявленные. Полностью разрушено 36 памятников культурного наследия. Всего повреждения зафиксированы в 18 областях.
Наибольшие разрушения получили памятники в Харьковской области - 344, Херсонской - 295, Одесской - 182, Донецкой - 175, Киевской области и г. Киеве - 161.
Наибольшие потери культурная инфраструктура понесла в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Киевской, Сумской и Николаевской областях.
Всего пострадали:
- клубные заведения - 1187;
- библиотеки - 853;
- учреждения художественного образования - 187;
- музеи и галереи - 135;
- театры, кинотеатры и филармонии - 50;
- парки, зоопарки - 11;
- заповедники - 9;
- цирки - 4;
- киностудия в Киеве.
В то же время в результате обстрелов и боевых действий пострадали 2437 объектов культурной инфраструктуры, из которых 498 - полностью уничтожены.
Напомним
Министерство культуры Украины уже эвакуировало более 670 тыс. музейных предметов из прифронтовых регионов.