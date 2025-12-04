Житель Нової Зеландії з’їв підвіску Фаберже вартістю 19 000 доларів

У Новій Зеландії чоловік намагався викрасти підвіску Fabergé, проковтнувши її в магазині в Окленді. Поліція чекає, поки прикраса вийде природним шляхом, а підозрюваний постане перед судом 8 грудня. Про це інформує УНН з посиланням на DW, The Guardian, Associated Press.

Деталі

Поліція Нової Зеландії заарештувала відвідувача ювелірного магазину за спробу викрасти підвіску Fabergé вартістю 33 000 новозеландських доларів (близько 19 000 доларів США).

32-річного чоловіка, ім’я якого не розголошується, звинувачують у тому, що він проковтнув підвіску у вигляді яйця Fabergé у магазині Partridge Jewelers в Окленді.

Зазначається, що працівники магазину бачили, як він її ковтав.

Міська патрульна група Окленда відреагувала за кілька хвилин і затримала чоловіка всередині магазину - повідомив Грей Андерсон, начальник поліції центрального району міста.

Після арешту чоловік пройшов медичне обстеження. Тепер поліція чекає, поки підвіска вийде природним шляхом.

За інформацією DW, підвіска обмеженої серії під назвою "Осьминожка" (Octopussy) у формі яйця Fabergé була натхненна фільмом про Джеймса Бонда 1983 року.

Згідно з описом на сайті магазину, викрадене яйце висотою 8,4 см виготовлене з золота, покрите зеленою емаллю та прикрашене 183 діамантами і двома сапфірами. Всього зроблено 50 таких екземплярів.

Яйце відкривається, і всередині схований восьминіг із 18-каратного жовтого золота з присосками з білого золота та очима з чорних діамантів - йдеться в описі.

За словами правоохоронців, тепер усе залежить від часу та роботи травної системи підозрюваного. 8 грудня він має постати перед судом.

Нагадаємо

На аукціоні Christie's у Лондоні "Зимове яйце" Фаберже продали за 22,9 млн фунтів стерлінгів (приблизно 30,2 млн доларів), встановивши новий світовий рекорд для виробів Фаберже. Це імператорське яйце, замовлене миколою II у 1913 році, стало найдорожчим твором Фаберже, проданим на аукціоні.

У Парижі заарештовано четвертого підозрюваного у пограбуванні Лувра