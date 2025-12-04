Житель Нової Зеландії з’їв підвіску Фаберже вартістю 19 000 доларів

$42.330.01
49.180.13
ukenru
23:09 • 1212 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
21:56 • 3790 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 13426 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 21358 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 26758 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
3 грудня, 13:22 • 20667 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
3 грудня, 11:38 • 24500 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 23239 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 24795 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 29886 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.4м/с
93%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У рф заблокували доступ до Roblox нібито через поширення екстремістських матеріалів3 грудня, 14:45 • 5544 перегляди
Зима 2025/26 буде теплішою за норму, але з різкими стрибками до -18°С – Укргідрометцентр3 грудня, 17:03 • 4692 перегляди
Укренерго в черговий раз анонсувало погодинні відключення світла 4 грудня по всій Україні3 грудня, 17:18 • 3400 перегляди
Канадська нафта обвалилася до мінімуму року: надлишок сировини та тарифи Трампа обвалили ціни – Bloomberg3 грудня, 18:11 • 3020 перегляди
Можливість закінчити війну є: Зеленський повідомив, хто продовжить переговори із командою Трампа Video19:02 • 3906 перегляди
Публікації
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення3 грудня, 13:24 • 26762 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая3 грудня, 11:34 • 33773 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo3 грудня, 06:30 • 50242 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 52689 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex2 грудня, 14:41 • 61592 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Рустем Умєров
Ліндсі Грем
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Індія
Сектор Газа
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 59470 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 62204 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 116781 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 90326 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 106020 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дія (сервіс)
MIM-104 Patriot
IRIS-T

Житель Нової Зеландії з’їв підвіску Фаберже вартістю 19 000 доларів

Київ • УНН

 • 10 перегляди

У Новій Зеландії чоловік проковтнув підвіску Fabergé вартістю 33 000 новозеландських доларів у магазині. Поліція чекає, поки прикраса вийде природним шляхом, а підозрюваний постане перед судом 8 грудня.

Житель Нової Зеландії з’їв підвіску Фаберже вартістю 19 000 доларів

У Новій Зеландії чоловік намагався викрасти підвіску Fabergé, проковтнувши її в магазині в Окленді. Поліція чекає, поки прикраса вийде природним шляхом, а підозрюваний постане перед судом 8 грудня. Про це інформує УНН з посиланням на DW, The Guardian, Associated Press.

Деталі

Поліція Нової Зеландії заарештувала відвідувача ювелірного магазину за спробу викрасти підвіску Fabergé вартістю 33 000 новозеландських доларів (близько 19 000 доларів США).

32-річного чоловіка, ім’я якого не розголошується, звинувачують у тому, що він проковтнув підвіску у вигляді яйця Fabergé у магазині Partridge Jewelers в Окленді.

Зазначається, що працівники магазину бачили, як він її ковтав.

Міська патрульна група Окленда відреагувала за кілька хвилин і затримала чоловіка всередині магазину

- повідомив Грей Андерсон, начальник поліції центрального району міста.

Після арешту чоловік пройшов медичне обстеження. Тепер поліція чекає, поки підвіска вийде природним шляхом. 

За інформацією DW, підвіска обмеженої серії під назвою "Осьминожка" (Octopussy) у формі яйця Fabergé була натхненна фільмом про Джеймса Бонда 1983 року.

Згідно з описом на сайті магазину, викрадене яйце висотою 8,4 см виготовлене з золота, покрите зеленою емаллю та прикрашене 183 діамантами і двома сапфірами. Всього зроблено 50 таких екземплярів.

Яйце відкривається, і всередині схований восьминіг із 18-каратного жовтого золота з присосками з білого золота та очима з чорних діамантів

- йдеться в описі.

За словами правоохоронців, тепер усе залежить від часу та роботи травної системи підозрюваного. 8 грудня він має постати перед судом.

Нагадаємо

На аукціоні Christie's у Лондоні "Зимове яйце" Фаберже продали за 22,9 млн фунтів стерлінгів (приблизно 30,2 млн доларів), встановивши новий світовий рекорд для виробів Фаберже. Це імператорське яйце, замовлене миколою II у 1913 році, стало найдорожчим твором Фаберже, проданим на аукціоні.

У Парижі заарештовано четвертого підозрюваного у пограбуванні Лувра28.11.25, 19:01 • 4105 переглядiв

Віта Зеленецька

КультураКримінал та НПНовини Світу
Бренд
Фільм
Золото
Ассошіейтед Прес
The Guardian
Нова Зеландія
Лондон