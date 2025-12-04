Житель Новой Зеландии съел подвеску Фаберже стоимостью 19 000 долларов

В Новой Зеландии мужчина пытался похитить подвеску Fabergé, проглотив ее в магазине в Окленде. Полиция ждет, пока украшение выйдет естественным путем, а подозреваемый предстанет перед судом 8 декабря. Об этом информирует УНН со ссылкой на DW, The Guardian, Associated Press.

Детали

Полиция Новой Зеландии арестовала посетителя ювелирного магазина за попытку похитить подвеску Fabergé стоимостью 33 000 новозеландских долларов (около 19 000 долларов США).

32-летнего мужчину, имя которого не разглашается, обвиняют в том, что он проглотил подвеску в виде яйца Fabergé в магазине Partridge Jewelers в Окленде.

Отмечается, что сотрудники магазина видели, как он ее глотал.

Городская патрульная группа Окленда отреагировала через несколько минут и задержала мужчину внутри магазина - сообщил Грей Андерсон, начальник полиции центрального района города.

После ареста мужчина прошел медицинское обследование. Теперь полиция ждет, пока подвеска выйдет естественным путем.

По информации DW, подвеска ограниченной серии под названием "Осьминожка" (Octopussy) в форме яйца Fabergé была вдохновлена фильмом о Джеймсе Бонде 1983 года.

Согласно описанию на сайте магазина, похищенное яйцо высотой 8,4 см изготовлено из золота, покрыто зеленой эмалью и украшено 183 бриллиантами и двумя сапфирами. Всего сделано 50 таких экземпляров.

Яйцо открывается, и внутри спрятан осьминог из 18-каратного желтого золота с присосками из белого золота и глазами из черных бриллиантов - говорится в описании.

По словам правоохранителей, теперь все зависит от времени и работы пищеварительной системы подозреваемого. 8 декабря он должен предстать перед судом.

