23:09 • 1814 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
21:56 • 4792 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 13839 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15 • 21813 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24 • 27201 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
3 декабря, 13:22 • 20833 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
3 декабря, 11:38 • 24625 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
3 декабря, 09:59 • 23285 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21 • 24815 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 29916 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
Житель Новой Зеландии съел подвеску Фаберже стоимостью 19 000 долларов

Киев • УНН

 • 366 просмотра

В Новой Зеландии мужчина проглотил подвеску Fabergé стоимостью 33 000 новозеландских долларов в магазине. Полиция ждет, пока украшение выйдет естественным путем, а подозреваемый предстанет перед судом 8 декабря.

Житель Новой Зеландии съел подвеску Фаберже стоимостью 19 000 долларов

В Новой Зеландии мужчина пытался похитить подвеску Fabergé, проглотив ее в магазине в Окленде. Полиция ждет, пока украшение выйдет естественным путем, а подозреваемый предстанет перед судом 8 декабря. Об этом информирует УНН со ссылкой на DW, The Guardian, Associated Press.

Детали

Полиция Новой Зеландии арестовала посетителя ювелирного магазина за попытку похитить подвеску Fabergé стоимостью 33 000 новозеландских долларов (около 19 000 долларов США).

32-летнего мужчину, имя которого не разглашается, обвиняют в том, что он проглотил подвеску в виде яйца Fabergé в магазине Partridge Jewelers в Окленде.

Отмечается, что сотрудники магазина видели, как он ее глотал.

Городская патрульная группа Окленда отреагировала через несколько минут и задержала мужчину внутри магазина

- сообщил Грей Андерсон, начальник полиции центрального района города.

После ареста мужчина прошел медицинское обследование. Теперь полиция ждет, пока подвеска выйдет естественным путем.

По информации DW, подвеска ограниченной серии под названием "Осьминожка" (Octopussy) в форме яйца Fabergé была вдохновлена фильмом о Джеймсе Бонде 1983 года.

Согласно описанию на сайте магазина, похищенное яйцо высотой 8,4 см изготовлено из золота, покрыто зеленой эмалью и украшено 183 бриллиантами и двумя сапфирами. Всего сделано 50 таких экземпляров.

Яйцо открывается, и внутри спрятан осьминог из 18-каратного желтого золота с присосками из белого золота и глазами из черных бриллиантов

- говорится в описании.

По словам правоохранителей, теперь все зависит от времени и работы пищеварительной системы подозреваемого. 8 декабря он должен предстать перед судом.

Напомним

На аукционе Christie's в Лондоне "Зимнее яйцо" Фаберже продали за 22,9 млн фунтов стерлингов (приблизительно 30,2 млн долларов), установив новый мировой рекорд для изделий Фаберже. Это императорское яйцо, заказанное Николаем II в 1913 году, стало самым дорогим произведением Фаберже, проданным на аукционе.

Вита Зеленецкая

