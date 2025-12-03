Скандал у світі розкоші: cпадкоємець Hermеs судиться з Бернаром Арно та LVMH за втрачені акції на 14 млрд євро

Фото: Bloomberg

Спадкоємець відомого французького дому Hermеs Ніколя Пюш подав до суду на конгломерат LVMH та його генерального директора-мільярдера Бернара Арно. Мета позову – повернення акцій виробника сумок Birkin на суму близько 14 мільярдів євро, які, за його твердженням, були продані без його відома. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Пюш, спадкоємець п'ятого покоління, стверджує, що його колишній менеджер з управління активами, нині покійний Ерік Фреймонд, продав його приблизно шість мільйонів акцій Hermès Арно під час спроби останнього поглинути конкурента. Цивільний позов проти Фреймонда, LVMH та Арно був поданий у травні.

Цей юридичний розвиток додає новий поворот у сагу, яка триває вже 15 років, відколи Арно таємно набув частки в Hermеs. Хоча нащадки, які контролюють Hermеs, тоді успішно відбили небажане поглинання, доля акцій Пюша так і не була з'ясована.

Пюш також ініціював паралельну кримінальну справу, попросивши поліцію встановити, хто відповідальний за втрату його активів, і вимагає зупинити цивільне провадження на час кримінального розслідування. Французька газета Le Canard Enchaîné повідомила, що судді, як очікується, допитають Арно в рамках цієї кримінальної справи.

