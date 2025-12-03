$42.330.01
Ексклюзив
16:02
Це вже не сліпий "камікадзе", а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію "шахедів"
Ексклюзив
15:15
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
13:24
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
13:22
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
11:38
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремлі
Скандал у світі розкоші: cпадкоємець Hermеs судиться з Бернаром Арно та LVMH за втрачені акції на 14 млрд євро

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Спадкоємець Hermеs Ніколя Пюш подав до суду на LVMH та Бернара Арно. Він вимагає повернення акцій Hermès на 14 мільярдів євро, проданих без його відома.

Скандал у світі розкоші: cпадкоємець Hermеs судиться з Бернаром Арно та LVMH за втрачені акції на 14 млрд євро
Фото: Bloomberg

Спадкоємець відомого французького дому Hermеs Ніколя Пюш подав до суду на конгломерат LVMH та його генерального директора-мільярдера Бернара Арно. Мета позову – повернення акцій виробника сумок Birkin на суму близько 14 мільярдів євро, які, за його твердженням, були продані без його відома. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Пюш, спадкоємець п'ятого покоління, стверджує, що його колишній менеджер з управління активами, нині покійний Ерік Фреймонд, продав його приблизно шість мільйонів акцій Hermès Арно під час спроби останнього поглинути конкурента. Цивільний позов проти Фреймонда, LVMH та Арно був поданий у травні.

L'Oreal інвестує в китайський бренд догляду за шкірою Lan, посилюючи позиції на ринку 17.11.25, 17:02 • 2932 перегляди

Цей юридичний розвиток додає новий поворот у сагу, яка триває вже 15 років, відколи Арно таємно набув частки в Hermеs. Хоча нащадки, які контролюють Hermеs, тоді успішно відбили небажане поглинання, доля акцій Пюша так і не була з'ясована.

Пюш також ініціював паралельну кримінальну справу, попросивши поліцію встановити, хто відповідальний за втрату його активів, і вимагає зупинити цивільне провадження на час кримінального розслідування. Французька газета Le Canard Enchaîné повідомила, що судді, як очікується, допитають Арно в рамках цієї кримінальної справи.

Armani готується оголосити нову раду директорів після смерті засновника: модна імперія переживає перезавантаження управління27.11.25, 20:04 • 3206 переглядiв

Степан Гафтко

КультураНовини Світу
Бренд
Bloomberg