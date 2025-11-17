L'Oreal інвестує в китайський бренд догляду за шкірою Lan, посилюючи позиції на ринку

Косметичний гігант L'Oreal (OREP.PA) повідомив у понеділок, що придбав міноритарну частку в китайському мас-маркет бренді догляду за шкірою Lan - це вже друга інвестиція компанії в Китаї за останні місяці, де місцеві бренди швидко набирають обертів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

L'Oreal не розкриває розмір частки чи суму угоди, але президент L'Oreal North Asia та генеральний директор компанії в Китаї Венсан Буане заявив, що цей крок підкреслює ключову роль Китаю у глобальній стратегії корпорації.

Ми твердо віримо, що інвестиції в Китай — це інвестиції в майбутнє. Ми й надалі розвиватимемо китайський ринок, працюватимемо з дедалі більшою кількістю місцевих брендів, щоб створити прекрасне майбутнє та задовольнити очікування вимогливих китайських споживачів - йдеться в його заяві.

Виданню не вдалося отримати коментар від Lan.

Інвестиція в Lan відбулася після того, як L'Oreal заплатила 442 млн юанів ($62 млн) за 6,67% акцій Chando — про це шанхайська компанія повідомила минулого місяця у проспекті до свого IPO у Гонконгу.

Китай виявився складним ринком для міжнародних гравців, адже дедалі більша частка ринку краси та догляду за собою обсягом $75 млрд переходить до локальних брендів, відомих як C-Beauty. Водночас загальне зростання ринку сповільнилося через тривалу кризу в нерухомості та поширені побоювання щодо стабільності роботи.

Придбання часток у відомих місцевих брендах може стати для L'Oreal швидким шляхом "підсісти" на динаміку C-Beauty, вважає Бен Кавендер, керуючий директор шанхайської China Market Research Group.

L'Oreal та інші міжнародні бренди відчувають сильний тиск з боку місцевих компаній, які швидше оновлюють продукти та часто агресивніше просувають нові інгредієнти, концепції та рутини догляду за шкірою - сказав він.

Після публікації квартальної звітності у жовтні генеральний директор L'Oreal Ніколя Ієронімус заявив, що китайський бізнес групи зріс приблизно на 3% за квартал — це перше зростання за два роки.

За даними консалтингової компанії Frost & Sullivan, Chando Group є третім за розміром китайським локальним брендом краси (за роздрібними продажами) після Proya та Chicmas. І Chando, і Lan роблять акцент на натуральних інгредієнтах та "чистих" формулах.

Сильна позиція Chando у мас-маркет ціновому сегменті — товари переважно коштують 49–390 юанів — а також охоплення менших міст Китаю можуть допомогти L'Oreal відновити позиції в країні, не конкуруючи напряму з ключовими брендами групи, зазначає Ян Ху, менеджер із досліджень APAC у Euromonitor International.

