Эксклюзив
14:33 • 5538 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
14:15 • 11430 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
12:46 • 13098 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
12:28 • 16169 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
17 ноября, 09:59 • 17852 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 40054 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 24861 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
17 ноября, 06:27 • 19174 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
17 ноября, 05:28 • 21490 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
17 ноября, 04:30 • 16501 просмотра
Украина сталкивается с беспрецедентным жилищным кризисом из-за войны: в ООН озвучили цифры
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

L'Oreal инвестирует в китайский бренд по уходу за кожей Lan, укрепляя позиции на рынке

Киев • УНН

 • 858 просмотра

Косметический гигант L'Oreal приобрел миноритарную долю в китайском масс-маркет бренде по уходу за кожей Lan, что является второй инвестицией компании в Китае за последние месяцы. Этот шаг подчеркивает ключевую роль Китая в глобальной стратегии корпорации на фоне роста местных брендов.

L'Oreal инвестирует в китайский бренд по уходу за кожей Lan, укрепляя позиции на рынке

Косметический гигант L'Oreal (OREP.PA) сообщил в понедельник, что приобрел миноритарную долю в китайском масс-маркет бренде по уходу за кожей Lan — это уже вторая инвестиция компании в Китае за последние месяцы, где местные бренды быстро набирают обороты. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

L'Oreal не раскрывает размер доли или сумму сделки, но президент L'Oreal North Asia и генеральный директор компании в Китае Венсан Буане заявил, что этот шаг подчеркивает ключевую роль Китая в глобальной стратегии корпорации.

Мы твердо верим, что инвестиции в Китай — это инвестиции в будущее. Мы и впредь будем развивать китайский рынок, работать со все большим количеством местных брендов, чтобы создать прекрасное будущее и удовлетворить ожидания требовательных китайских потребителей

- говорится в его заявлении.

Изданию не удалось получить комментарий от Lan.

Инвестиция в Lan произошла после того, как L'Oreal заплатила 442 млн юаней ($62 млн) за 6,67% акций Chando — об этом шанхайская компания сообщила в прошлом месяце в проспекте к своему IPO в Гонконге.

Китай оказался сложным рынком для международных игроков, ведь все большая доля рынка красоты и ухода за собой объемом $75 млрд переходит к локальным брендам, известным как C-Beauty. В то же время общий рост рынка замедлился из-за длительного кризиса в недвижимости и распространенных опасений относительно стабильности работы.

Неожиданный поворот: Армани завещал наследникам продать модный дом или вывести его на биржу12.09.25, 14:41 • 3722 просмотра

Приобретение долей в известных местных брендах может стать для L'Oreal быстрым путем "подсесть" на динамику C-Beauty, считает Бен Кавендер, управляющий директор шанхайской China Market Research Group.

L'Oreal и другие международные бренды испытывают сильное давление со стороны местных компаний, которые быстрее обновляют продукты и часто агрессивнее продвигают новые ингредиенты, концепции и рутины ухода за кожей

- сказал он.

После публикации квартальной отчетности в октябре генеральный директор L'Oreal Николя Иеронимус заявил, что китайский бизнес группы вырос примерно на 3% за квартал — это первый рост за два года.

По данным консалтинговой компании Frost & Sullivan, Chando Group является третьим по размеру китайским локальным брендом красоты (по розничным продажам) после Proya и Chicmas. И Chando, и Lan делают акцент на натуральных ингредиентах и "чистых" формулах.

Сильная позиция Chando в масс-маркет ценовом сегменте — товары преимущественно стоят 49–390 юаней — а также охват меньших городов Китая могут помочь L'Oreal восстановить позиции в стране, не конкурируя напрямую с ключевыми брендами группы, отмечает Ян Ху, менеджер по исследованиям APAC в Euromonitor International.

Владелец брендов Gucci и Balenciaga продает косметическое подразделение компании L'Oreal за 4,7 млрд долларов20.10.25, 14:32 • 3576 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Тренд
Бренд
Reuters
Китай