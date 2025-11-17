L'Oreal инвестирует в китайский бренд по уходу за кожей Lan, укрепляя позиции на рынке

Косметический гигант L'Oreal (OREP.PA) сообщил в понедельник, что приобрел миноритарную долю в китайском масс-маркет бренде по уходу за кожей Lan — это уже вторая инвестиция компании в Китае за последние месяцы, где местные бренды быстро набирают обороты. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

L'Oreal не раскрывает размер доли или сумму сделки, но президент L'Oreal North Asia и генеральный директор компании в Китае Венсан Буане заявил, что этот шаг подчеркивает ключевую роль Китая в глобальной стратегии корпорации.

Мы твердо верим, что инвестиции в Китай — это инвестиции в будущее. Мы и впредь будем развивать китайский рынок, работать со все большим количеством местных брендов, чтобы создать прекрасное будущее и удовлетворить ожидания требовательных китайских потребителей - говорится в его заявлении.

Изданию не удалось получить комментарий от Lan.

Инвестиция в Lan произошла после того, как L'Oreal заплатила 442 млн юаней ($62 млн) за 6,67% акций Chando — об этом шанхайская компания сообщила в прошлом месяце в проспекте к своему IPO в Гонконге.

Китай оказался сложным рынком для международных игроков, ведь все большая доля рынка красоты и ухода за собой объемом $75 млрд переходит к локальным брендам, известным как C-Beauty. В то же время общий рост рынка замедлился из-за длительного кризиса в недвижимости и распространенных опасений относительно стабильности работы.

Неожиданный поворот: Армани завещал наследникам продать модный дом или вывести его на биржу

Приобретение долей в известных местных брендах может стать для L'Oreal быстрым путем "подсесть" на динамику C-Beauty, считает Бен Кавендер, управляющий директор шанхайской China Market Research Group.

L'Oreal и другие международные бренды испытывают сильное давление со стороны местных компаний, которые быстрее обновляют продукты и часто агрессивнее продвигают новые ингредиенты, концепции и рутины ухода за кожей - сказал он.

После публикации квартальной отчетности в октябре генеральный директор L'Oreal Николя Иеронимус заявил, что китайский бизнес группы вырос примерно на 3% за квартал — это первый рост за два года.

По данным консалтинговой компании Frost & Sullivan, Chando Group является третьим по размеру китайским локальным брендом красоты (по розничным продажам) после Proya и Chicmas. И Chando, и Lan делают акцент на натуральных ингредиентах и "чистых" формулах.

Сильная позиция Chando в масс-маркет ценовом сегменте — товары преимущественно стоят 49–390 юаней — а также охват меньших городов Китая могут помочь L'Oreal восстановить позиции в стране, не конкурируя напрямую с ключевыми брендами группы, отмечает Ян Ху, менеджер по исследованиям APAC в Euromonitor International.

Владелец брендов Gucci и Balenciaga продает косметическое подразделение компании L'Oreal за 4,7 млрд долларов