Скандал в мире роскоши: наследник Hermеs судится с Бернаром Арно и LVMH за утраченные акции на 14 млрд евро

Фото: Bloomberg

Наследник известного французского дома Hermès Николя Пюш подал в суд на конгломерат LVMH и его генерального директора-миллиардера Бернара Арно. Цель иска – возврат акций производителя сумок Birkin на сумму около 14 миллиардов евро, которые, по его утверждению, были проданы без его ведома. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Пюш, наследник в пятом поколении, утверждает, что его бывший менеджер по управлению активами, ныне покойный Эрик Фреймонд, продал его примерно шесть миллионов акций Hermès Арно во время попытки последнего поглотить конкурента. Гражданский иск против Фреймонда, LVMH и Арно был подан в мае.

L'Oreal инвестирует в китайский бренд по уходу за кожей Lan, укрепляя позиции на рынке

Это юридическое развитие добавляет новый поворот в сагу, которая длится уже 15 лет, с тех пор как Арно тайно приобрел долю в Hermès. Хотя потомки, контролирующие Hermès, тогда успешно отбили нежелательное поглощение, судьба акций Пюша так и не была выяснена.

Пюш также инициировал параллельное уголовное дело, попросив полицию установить, кто ответственен за потерю его активов, и требует остановить гражданское производство на время уголовного расследования. Французская газета Le Canard Enchaîné сообщила, что судьи, как ожидается, допросят Арно в рамках этого уголовного дела.

Armani готовится объявить новый совет директоров после смерти основателя: модная империя переживает перезагрузку управления