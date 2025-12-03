Скандал в мире роскоши: наследник Hermеs судится с Бернаром Арно и LVMH за утраченные акции на 14 млрд евро

$42.330.01
Эксклюзив
16:02 • 3308 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
15:15 • 8250 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
13:24 • 12121 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
13:22 • 12850 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
11:38 • 18009 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
3 декабря, 09:59 • 20328 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21 • 22888 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 28823 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 36419 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 30207 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
Популярные новости
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 14645 просмотра
В россии снова взорвали нефтепровод "Дружба"PhotoVideo3 декабря, 09:59 • 8998 просмотра
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю3 декабря, 11:34 • 23376 просмотра
В МИД Китая заявили, что использование замороженных активов рф для Украины не будет способствовать завершению войны12:35 • 11074 просмотра
Заимствования ЕС и "репарационный кредит": Еврокомиссия представила юридические предложения для финансирования Украины12:41 • 15525 просмотра
публикации
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения13:24 • 12129 просмотра
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю3 декабря, 11:34 • 23460 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo3 декабря, 06:30 • 45032 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 48120 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex2 декабря, 14:41 • 57233 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 57253 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 59539 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 114413 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 88105 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 103836 просмотра
Скандал в мире роскоши: наследник Hermеs судится с Бернаром Арно и LVMH за утраченные акции на 14 млрд евро

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Наследник Hermеs Николя Пюш подал в суд на LVMH и Бернара Арно. Он требует возврата акций Hermès на 14 миллиардов евро, проданных без его ведома.

Скандал в мире роскоши: наследник Hermеs судится с Бернаром Арно и LVMH за утраченные акции на 14 млрд евро
Фото: Bloomberg

Наследник известного французского дома Hermès Николя Пюш подал в суд на конгломерат LVMH и его генерального директора-миллиардера Бернара Арно. Цель иска – возврат акций производителя сумок Birkin на сумму около 14 миллиардов евро, которые, по его утверждению, были проданы без его ведома. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Пюш, наследник в пятом поколении, утверждает, что его бывший менеджер по управлению активами, ныне покойный Эрик Фреймонд, продал его примерно шесть миллионов акций Hermès Арно во время попытки последнего поглотить конкурента. Гражданский иск против Фреймонда, LVMH и Арно был подан в мае.

L'Oreal инвестирует в китайский бренд по уходу за кожей Lan, укрепляя позиции на рынке17.11.25, 17:02 • 2932 просмотра

Это юридическое развитие добавляет новый поворот в сагу, которая длится уже 15 лет, с тех пор как Арно тайно приобрел долю в Hermès. Хотя потомки, контролирующие Hermès, тогда успешно отбили нежелательное поглощение, судьба акций Пюша так и не была выяснена.

Пюш также инициировал параллельное уголовное дело, попросив полицию установить, кто ответственен за потерю его активов, и требует остановить гражданское производство на время уголовного расследования. Французская газета Le Canard Enchaîné сообщила, что судьи, как ожидается, допросят Арно в рамках этого уголовного дела.

Armani готовится объявить новый совет директоров после смерти основателя: модная империя переживает перезагрузку управления27.11.25, 20:04 • 3206 просмотров

Степан Гафтко

