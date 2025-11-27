Armani готовится объявить новый совет директоров после смерти основателя: модная империя переживает перезагрузку управления

$42.300.10
48.950.00
ukenru
18:30 • 1198 просмотра
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
18:19 • 1774 просмотра
Продолжат приближать пункты, которые есть у нас по результатам Женевы: Зеленский о предстоящей встрече представителей Украины и США
17:31 • 2430 просмотра
Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры: обвинение во главе с Генпрокурором Кравченко просит для подсудимого 10 лет лишения свободы
Эксклюзив
15:25 • 13907 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
14:27 • 21360 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
14:21 • 15540 просмотра
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Эксклюзив
14:12 • 22237 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
13:37 • 17835 просмотра
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра ЗимыPhoto
12:53 • 12950 просмотра
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
27 ноября, 12:37 • 16694 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
4м/с
84%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Ленивые" лайфхаки для уборки, которые действительно работают: простые способы поддерживать порядок без лишних усилийPhoto27 ноября, 09:33 • 25383 просмотра
Буряк по-новому: топ-5 ярких рецептов, которые вы точно захотите приготовитьPhoto27 ноября, 11:52 • 22117 просмотра
Украинские компании со связями с рф заработали 150,3 млрд грн в 2024 году - исследование YouControlPhoto13:38 • 14472 просмотра
Буданов рассказал о роли Билецкого в авиапрорыве на окруженную «Азовсталь» в Мариуполе14:52 • 6670 просмотра
Родственники жертв скандальной клиники Odrex призвали правоохранителей провести расследование и наказать виновных в смерти их родных - видеоVideo15:30 • 11501 просмотра
публикации
Родственники жертв скандальной клиники Odrex призвали правоохранителей провести расследование и наказать виновных в смерти их родных - видеоVideo15:30 • 11715 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
15:25 • 13911 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
Эксклюзив
14:27 • 21362 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
14:12 • 22239 просмотра
Украинские компании со связями с рф заработали 150,3 млрд грн в 2024 году - исследование YouControlPhoto13:38 • 14666 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Андрій Єрмак
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Женева
Крым
Реклама
УНН Lite
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 26061 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 47298 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 80891 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 96532 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 96048 просмотра
Актуальное
Техника
Boeing Starliner
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм

Armani готовится объявить новый совет директоров после смерти основателя: модная империя переживает перезагрузку управления

Киев • УНН

 • 638 просмотра

Компания Armani SpA приближается к объявлению обновленного состава совета директоров после смерти Джорджо Армани. Презентация нового совета может состояться уже в пятницу.

Armani готовится объявить новый совет директоров после смерти основателя: модная империя переживает перезагрузку управления

Giorgio Armani SpA приближается к объявлению обновленного состава совета директоров, поскольку компания продолжает реструктуризацию после смерти легендарного дизайнера Джорджо Армани. По данным источников, знакомых с ситуацией, презентация нового совета может состояться уже в пятницу, об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Анонимные собеседники Bloomberg, просившие не называть их имен из-за частного характера процесса, отмечают, что компания работает над тем, чтобы обеспечить непрерывность управления брендом. Представитель Armani отказался комментировать будущие назначения.

Кто унаследует империю Armani: план преемственности остается загадкой05.09.25, 21:07 • 12547 просмотров

После смерти модельера в сентябре в возрасте 91 года его наследники, возглавляемые партнером и главой компании Лео Делл’Орко, стремились сохранить преемственность в руководстве. В прошлом месяце должность генерального директора получил Джузеппе Марсокчи – ветеран бренда с 23-летним опытом.

Сейчас в совет директоров входят Делл’Орко, Марсокчи и вице-президент Сильвана Армани, возглавляющая женское направление дизайна. Среди других членов семейно-ориентированного совета — основатель Yoox Федерико Маркетти, сестра Джорджо Армани Розанна Армани, племянник Андреа Никола Камерана и племянница Роберта Армани. Такие данные содержатся в свежих документах, поданных в Торговую палату Милана.

Неожиданный поворот: Армани завещал наследникам продать модный дом или вывести его на биржу12.09.25, 14:41 • 3732 просмотра

Аналитики рынка роскоши особенно следят за тем, кому достанутся первичные 15% акций компании – именно такой была воля основателя. В его завещании среди приоритетных потенциальных покупателей упоминаются три гиганта индустрии: L’Oreal SA, имеющая лицензию на продукцию Armani до 2050 года; производитель очков EssilorLuxottica SA; а также группа люксовых брендов LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE.

Armani оштрафована на 3,5 миллиона евро за вводящие в заблуждение заявления об этической ответственности03.08.25, 00:09 • 6153 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Бренд
Bloomberg L.P.