Armani готовится объявить новый совет директоров после смерти основателя: модная империя переживает перезагрузку управления
Киев • УНН
Компания Armani SpA приближается к объявлению обновленного состава совета директоров после смерти Джорджо Армани. Презентация нового совета может состояться уже в пятницу.
Giorgio Armani SpA приближается к объявлению обновленного состава совета директоров, поскольку компания продолжает реструктуризацию после смерти легендарного дизайнера Джорджо Армани. По данным источников, знакомых с ситуацией, презентация нового совета может состояться уже в пятницу, об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Анонимные собеседники Bloomberg, просившие не называть их имен из-за частного характера процесса, отмечают, что компания работает над тем, чтобы обеспечить непрерывность управления брендом. Представитель Armani отказался комментировать будущие назначения.
После смерти модельера в сентябре в возрасте 91 года его наследники, возглавляемые партнером и главой компании Лео Делл’Орко, стремились сохранить преемственность в руководстве. В прошлом месяце должность генерального директора получил Джузеппе Марсокчи – ветеран бренда с 23-летним опытом.
Сейчас в совет директоров входят Делл’Орко, Марсокчи и вице-президент Сильвана Армани, возглавляющая женское направление дизайна. Среди других членов семейно-ориентированного совета — основатель Yoox Федерико Маркетти, сестра Джорджо Армани Розанна Армани, племянник Андреа Никола Камерана и племянница Роберта Армани. Такие данные содержатся в свежих документах, поданных в Торговую палату Милана.
Аналитики рынка роскоши особенно следят за тем, кому достанутся первичные 15% акций компании – именно такой была воля основателя. В его завещании среди приоритетных потенциальных покупателей упоминаются три гиганта индустрии: L’Oreal SA, имеющая лицензию на продукцию Armani до 2050 года; производитель очков EssilorLuxottica SA; а также группа люксовых брендов LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE.
