Armani оштрафована на 3,5 миллиона евро за вводящие в заблуждение заявления об этической ответственности

Итальянский антимонопольный орган оштрафовал группу Armani на 3,5 миллиона евро за вводящие в заблуждение заявления относительно обязательств по вопросам этической и социальной ответственности. Об этом информирует агентство ANSA, передает УНН.

Детали

По данным агентства, задекларированные обязательства противоречат реальным условиям труда людей, производящих продукцию модного дома.

Отмечается, что Giorgio Armani SpA и G.A. Operations SpA решили передать значительную часть производства кожаных сумок и аксессуаров поставщикам, которые, в свою очередь, привлекли субподрядчиков.

У нескольких из этих субподрядчиков было обнаружено, что с оборудования были сняты средства безопасности с целью увеличения производственных мощностей, что ставило под серьезную угрозу здоровье и безопасность работников.

Кроме того, санитарные и гигиенические условия были неудовлетворительными, а работники часто были полностью или частично незарегистрированы.

В таких условиях очевидно, что защита прав и здоровья работников не соответствовала содержанию заявлений об этической и социальной ответственности, распространенных компаниями Giorgio Armani SpA. и G.A. Operations SpA - заявили в антимонопольном органе Италии.

В Armani были осведомлены о ситуации, которая "серьезно нарушала права работников, производивших кожаные сумки и аксессуары".

Как пишет ANSA, внутренний документ Giorgio Armani SpA также указывает на то, что компания знала о ситуации.

Giorgio Armani SpA выразила "горечь и удивление" по поводу решения и выразила уверенность, что оно будет отменено в апелляционном порядке.

Напомним

Основатель Armani Джорджио Армани, которому исполнился 91 год, сообщил о своем возвращении в сентябре после пропущенных показов мод. Он поблагодарил за поддержку и подтвердил, что чувствует себя лучше.