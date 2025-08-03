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Armani оштрафовано на 3,5 мільйона євро за оманливі заяви про етичну відповідальність

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Італійський антимонопольний орган оштрафував групу Armani на 3,5 мільйона євро за оманливі заяви щодо етичної та соціальної відповідальності. Виробництво здійснювалося в умовах, що порушували права та безпеку працівників, про що компанія знала.

Armani оштрафовано на 3,5 мільйона євро за оманливі заяви про етичну відповідальність

Італійський антимонопольний орган оштрафував групу Armani на 3,5 мільйона євро за оманливі заяви щодо зобов'язань з питань етичної та соціальної відповідальності. Про це інформує агенція ANSA, передає УНН.

Деталі

За даними агенції, задекларовані зобов’язання суперечать реальним умовам праці людей, які виготовляють продукцію модного дому.

Зазначається, що Giorgio Armani SpA та G.A. Operations SpA вирішили передати значну частину виробництва шкіряних сумок та аксесуарів постачальникам, які, своєю чергою, залучили субпідрядників.

У декількох з цих субпідрядників було виявлено, що з обладнання були зняті засоби безпеки з метою збільшення виробничих потужностей, що ставило під серйозну загрозу здоров'я та безпеку працівників.

Крім того, санітарні та гігієнічні умови були незадовільними, а працівники часто були повністю або частково незареєстровані.

За таких умов очевидно, що захист прав і здоров'я працівників не відповідав змісту заяв про етичну та соціальну відповідальність, поширених компаніями Giorgio Armani SpA. та G.A. Operations SpA

- заявили в антимонопольному органі Італії.

В Armani були обізнані про ситуацію, яка "серйозно порушувала права працівників, що виробляли шкіряні сумки та аксесуари".

Як пише ANSA, внутрішній документ Giorgio Armani SpA також вказує на те, що компанія знала про ситуацію.

Giorgio Armani SpA висловила "гіркоту і здивування" з приводу рішення і висловила впевненість, що воно буде скасоване в апеляційному порядку.

Нагадаємо

Засновник Armani Джорджіо Армані, якому виповнився 91 рік, повідомив про своє повернення у вересні після пропущених показів мод. Він подякував за підтримку та підтвердив, що почувається краще.

Віта Зеленецька

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Італія