Armani готується оголосити нову раду директорів після смерті засновника: модна імперія переживає перезавантаження управління

Giorgio Armani SpA наближається до оголошення оновленого складу ради директорів, оскільки компанія продовжує реструктуризацію після смерті легендарного дизайнера Джорджо Армані. За даними джерел, знайомих із ситуацією, презентація нової ради може відбутися вже в п’ятницю, про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Анонімні співрозмовники Bloomberg, які просили не називати їх імен через приватний характер процесу, зазначають, що компанія працює над тим, щоб забезпечити безперервність управління брендом. Представник Armani відмовився коментувати майбутні призначення.

Після смерті модельєра у вересні у віці 91 року його спадкоємці, очолювані партнером і головою компанії Лео Делл’Орко, прагнули зберегти спадкоємність у керівництві. Минулого місяця посаду генерального директора отримав Джузеппе Марсокчі – ветеран бренду з 23-річним досвідом.

Наразі до ради директорів входять Делл’Орко, Марсокчі та віцепрезидентка Сільвана Армані, яка очолює жіночий напрям дизайну. Серед інших членів сімейно орієнтованої ради — засновник Yoox Федеріко Маркетті, сестра Джорджо Армані Розанна Армані, племінник Андреа Нікола Камерана та племінниця Роберта Армані. Такі дані містяться у свіжих документах, поданих до Торгової палати Мілана.

Аналітики ринку розкоші особливо стежать за тим, кому дістанеться первинні 15% акцій компанії – саме такою була воля засновника. У його заповіті серед пріоритетних потенційних покупців згадуються три гіганти індустрії: L’Oreal SA, яка має ліцензію на продукцію Armani до 2050 року; виробник окулярів EssilorLuxottica SA; а також група люксових брендів LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE.

