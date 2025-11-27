$42.300.10
Ексклюзив
15:25
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров'я
Ексклюзив
14:27
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
14:21 • 14915 перегляди
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
14:12 • 21271 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
13:37 • 16950 перегляди
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра Зими
12:53 • 12708 перегляди
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
12:37 • 16560 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1
27 листопада, 11:46
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням – Укренерго
27 листопада, 11:04
11 нових маршрутів та щогодинний рух між Львовом та Києвом: у грудні запускають новий графік поїздів
27 листопада, 08:20
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Armani готується оголосити нову раду директорів після смерті засновника: модна імперія переживає перезавантаження управління

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Компанія Armani SpA наближається до оголошення оновленого складу ради директорів після смерті Джорджо Армані. Презентація нової ради може відбутися вже в п’ятницю.

Armani готується оголосити нову раду директорів після смерті засновника: модна імперія переживає перезавантаження управління

Giorgio Armani SpA наближається до оголошення оновленого складу ради директорів, оскільки компанія продовжує реструктуризацію після смерті легендарного дизайнера Джорджо Армані. За даними джерел, знайомих із ситуацією, презентація нової ради може відбутися вже в п’ятницю, про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Анонімні співрозмовники Bloomberg, які просили не називати їх імен через приватний характер процесу, зазначають, що компанія працює над тим, щоб забезпечити безперервність управління брендом. Представник Armani відмовився коментувати майбутні призначення.

Хто успадкує імперію Armani: план наступності залишається загадкою05.09.25, 21:07 • 12547 переглядiв

Після смерті модельєра у вересні у віці 91 року його спадкоємці, очолювані партнером і головою компанії Лео Делл’Орко, прагнули зберегти спадкоємність у керівництві. Минулого місяця посаду генерального директора отримав Джузеппе Марсокчі – ветеран бренду з 23-річним досвідом.

Наразі до ради директорів входять Делл’Орко, Марсокчі та віцепрезидентка Сільвана Армані, яка очолює жіночий напрям дизайну. Серед інших членів сімейно орієнтованої ради — засновник Yoox Федеріко Маркетті, сестра Джорджо Армані Розанна Армані, племінник Андреа Нікола Камерана та племінниця Роберта Армані. Такі дані містяться у свіжих документах, поданих до Торгової палати Мілана.

Несподіваний поворот: Армані заповів спадкоємцям продати модний дім або вивести його на біржу12.09.25, 14:41 • 3730 переглядiв

Аналітики ринку розкоші особливо стежать за тим, кому дістанеться первинні 15% акцій компанії – саме такою була воля засновника. У його заповіті серед пріоритетних потенційних покупців згадуються три гіганти індустрії: L’Oreal SA, яка має ліцензію на продукцію Armani до 2050 року; виробник окулярів EssilorLuxottica SA; а також група люксових брендів LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE.

Armani оштрафовано на 3,5 мільйона євро за оманливі заяви про етичну відповідальність03.08.25, 00:09 • 6153 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Бренд
Bloomberg