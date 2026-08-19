Трамп настаивает на встрече с Ким Чен Ыном в этом году - СМИ

Президент США Дональд Трамп пытается организовать новую встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Трамп хочет восстановить дипломатический диалог с Пхеньяном. Об этом сообщает со ссылкой на источники The Wall Street Journal, передает УНН.

Детали

Президент Трамп настаивает на встрече своих помощников с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном уже этой осенью, стремясь возродить драматические дипломатические попытки своего первого срока убедить Кима отказаться от программы ядерного оружия своей страны - пишет издание.

Как сообщают источники, Трамп в частном порядке обсуждал возможность проведения личной встречи с Ким Чен Ыном во время следующей поездки президента в Азию, которая может состояться в ноябре, когда мировые лидеры соберутся на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Китае.

Хотя официально никакого планирования не ведется, желание президента провести еще одну важную встречу с Кимом свидетельствует о том, что Трамп стремится добиться величайшего достижения во внешней политике, поскольку победа в Иране остается недостижимой - отмечает издание.

Отмечается, что Трамп рассматривает еще одну личную встречу как шанс восстановить диалог с Северной Кореей, однако аналитики и некоторые американские чиновники заявили, что не ожидают значительного прогресса. Ким обладает ядерным арсеналом, который лишь усилился и стал более способным нанести удар по США со времени трех предыдущих саммитов Трампа и Кима.

Сеул поддерживает сотрудничество между Вашингтоном и Пхеньяном в надежде на содействие стабильности в регионе. Однако аналитики и американские чиновники заявили, что неудачная сделка в конечном итоге может навредить отношениям с региональными союзниками, такими как Южная Корея.

Представитель Белого дома заявил, что Трамп и Ким встретятся в подходящее время.

Напомним

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын ответил на его недавнее обращение, через день после того, как он приказал Пентагону сократить учения с давним союзником — Южной Кореей.