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Трамп наполягає на зустрічі з Кім Чен Ином цього року - ЗМІ

Київ • УНН

 • 356 перегляди

Трамп прагне відновити діалог із Кім Чен Ином і може зустрітися з ним у листопаді в Китаї. Офіційного планування поки немає.

Трамп наполягає на зустрічі з Кім Чен Ином цього року - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп намагається організувати нову зустріч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Трамп хоче відновити дипломатичний діалог із Пхеньяном. Про це повідомляє з посиланням на джерела The Wall Street Journal, передає УНН.

Деталі

Президент Трамп наполягає на зустрічі своїх помічників з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином вже цієї осені, прагнучи відродити драматичні дипломатичні спроби його першого терміну переконати Кіма відмовитися від програми ядерної зброї своєї країни

- пише видання.

Як повідомляють джерела, Трамп приватно обговорював можливість проведення особистої зустрічі з Кім Чен Ином під час наступної поїздки президента до Азії, що може відбутися в листопаді, коли світові лідери зберуться на форумі Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Китаї.

Хоча офіційно жодного планування не ведеться, бажання президента провести ще одну важливу зустріч з Кімом свідчить про те, що Трамп прагне досягти найвищого досягнення у зовнішній політиці, оскільки перемога в Ірані залишається недосяжною

 - зазанчає видання.

Наголошується, що Трамп розглядає ще одну особисту зустріч як шанс відновити діалог з Північною Кореєю, проте аналітики та деякі американські чиновники заявили, що не очікують значного прогресу. Кім володіє ядерним арсеналом, який лише посилився та став більш здатним вразити США з часу трьох попередніх самітів Трампа та Кіма.

Сеул підтримує співпрацю між Вашингтоном і Пхеньяном у надії на сприяння стабільності в регіоні. Однак аналітики та американські чиновники заявили, що невдала угода може зрештою зашкодити відносинам з регіональними союзниками, такими як Південна Корея.

Посадовець Білого дому заявив, що Трамп і Кім зустрінуться у відповідний час.

Нагадаємо

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відповів на його нещодавнє звернення, через день після того, як він наказав Пентагону скоротити навчання з давнім союзником Південною Кореєю.

Павло Башинський

ПолітикаСвіт
Ядерна зброя
Вибори в США
Пентагон
Білий дім
Кім Чен Ин
Дональд Трамп
Північна Корея
Південна Корея
Китай
Сполучені Штати Америки
Іран